Ярославские казаки: Вместе с вами мы - сила!

Фестиваль казаков прошел в Ярославле уже в третий раз. ФОТО: Дмитрий СКОБЕЛЕВ

Нынешнюю сентябрьскую погоду не назовешь ласковой, но на Даманском было шумно, весело и ярко. Да и как иначе, если здесь встретились казаки (яркие лампасы и околыши фуражек, серебряные погоны, сияющие шашки) и казачки в народной одежде. И все - с музыкой, песнями, плясками, залихватским свистом, улыбками и блеском в глазах…

Заявленными целями фестиваля (уже третьего по счету, первый состоялся в Ярославле в сентябре 2019 года) стали приобщение молодежи к традиционной культуре русского народа через знакомство с казачьей культурой и бытом, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Участники приходили и приезжали на фестиваль по-разному: семьями, дружескими компаниями, в составе коллективов - как творческих, так и нацеленных на воспитание воинского духа и боевых навыков. Но все в отличном настроении.

Организаторы праздника сформировали несколько тематических площадок, рассчитанных на разные возрасты и интересы. На концертной - представили музыкальную программу сольные исполнители и творческие коллективы фольклорной направленности. На игровой - дети и их родители могли познакомиться с народными казачьими играми и развлечениями. Мастерская была предназначена для проведения мастер-класса по изготовлению народной игрушки-оберега «Казак и казачка - неразлучники».

На кадетской площадке проходили игровые состязания «Казачьи забавы» между учащимися кадетских классов общеобразовательных школ Ярославской области. На спортивной - военно-спортивные соревнования взрослых (гиревой спорт, лазерный тир, сборка-разборка макета автомата Калашникова).

Разумеется, на фестивале была представлена «Казарла» - члены казачьих обществ показали себя во владении традиционным оружием казаков. В программу праздника «Казачья вечерка» были включены празднично-обрядовые действия казачьей культуры.

Ярославский Музей боевой славы порадовал участников и гостей фестиваля, предоставив для него несколько образцов военной техники времен Великой Отечественной войны. Вот радости было у мальчишек, да и у девчонок тоже!

Ну а «с устатку» каждый желающий мог бесплатно угоститься гречневой кашей, для которой не пожалели мяса, и согреться горячим чаем - этим фестиваль обеспечила полевая кухня ярославских военных.

Впрочем, веселье весельем, а за празднеством стоит очень серьезная история, потому и прошло оно в рамках исполнения принятой правительством области подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Напомним, что Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 года №505 была утверждена Стратегия государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. Стратегия подчеркивает «многонациональный и многоконфессиональный состав» российского казачества, отмечая, что его «ядром» является русский народ, и дает следующее определение: «российское казачество - исторически сложившаяся на основе взаимодействия русского народа и других народов России социокультурная общность, сформированная в ходе многовекового служения казаков Российскому государству и обществу».

Рассказать о том, кто такие ярославские казаки, мы попросили Илью Семенова, атамана Ярославского отдельского казачьего общества Центрального казачьего войска.

- Илья Борисович, наверное, у многих возникает вопрос: мы же не в Ростове-на-Дону, не в Ставрополе, Оренбурге или Уссурийске живем, что же за казаки в центре России?

- Наш народ издревле селился по берегам рек, а уж на Волге-матушке казаки были всегда! Дон и Кубань, Терек и Амур - это более поздняя история. Кстати, у нас, в нынешнем центре России, были еще и городовые казаки, которые в том числе охраняли общественный порядок. Это мы и сейчас продолжаем делать, официально помогая органам внутренних дел, патрулируя Ярославль и участвуя в обеспечении порядка во время массовых мероприятий.

- Почему и как к вам вступают новые члены?

- По зову сердца, ведь казачество - это братство. Хотя у нас есть определенные требования к кандидатам (например, возраст от 18 лет, наличие двух поручительств от казаков, прохождение испытательного срока, принятие казачьей присяги).

- Вступать могут только мужчины?

- Конечно, нет. Какие же казаки без казачек? Например, моя жена состоит в казачьем реестровом обществе.

- Казаков сложно назвать народом. Но как вы строите отношения с диаспорами, проживающими в Ярославле и Ярославской области?

- Я тоже считаю, что казаки - это не этнос, а сословие. Нельзя противопоставлять казаков русскому народу, это заблуждение лишь раскалывает наше единство. Точно так же мы понимаем, что Россия - многонациональная страна, все ее народы должны жить в мире и согласии. Соответственно мы и относимся к некоммерческим организациям, сохраняющим и обогащающим традиции народов, представители которых живут в регионе. Все вместе мы - сила!

Владимир Онищенко (справа) и Владимир Серенкин приехали из Костромы: «Всегда любо, когда встречаются казаки – лишь бы не на войне! Радостно видеть, что дети подрастают нашей заменой». ФОТО: Дмитрий СКОБЕЛЕВ

Материал подготовлен в рамках информационного проекта «Ярославия - земля согласия».