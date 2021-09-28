Жители Ростова Ярославской области 8 лет тонут в содержимом выгребных ям

Пол в доме из-за вода в подвале постоянно гниет. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Жители трех улиц Ростова Великого – Переславской, Урицкого и Московского шоссе - пожаловались в региональный Общественный народный фронт. Уже 8 лет люди не могут дождаться окончания строительства канализации и утопают в содержимом выгребных ям.

Контракт на строительство сетей водоснабжения был заключен в 2013 году. Спустя два года из-за многочисленных нарушений его расторгли. На тот момент работы были выполнены на 90%. И до сих пор дело не сдвинулось с мертвой точки.

- Емкости выгребных ям разваливаются. Все льется в подвалы и наружу. Когда прокладывали сети, сняли асфальт с дорог, закопали ливневку. Дождевые стоки вместе с бытовыми подтапливают дома, - рассказывает жительница дома №13 на Московском шоссе Татьяна Вольнова.

Дом разрушается. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В другом доме приходится ежегодно ремонтировать пол, который гниет с незавидно регулярностью. Из подвала в квартиры лезут лягушки и крысы.

Как пояснили глава Ростовского района Андрей Шатский и глава Ростова Андрей Лось, подрядчик при строительстве допустил грубейшие нарушения, которые теперь приходится устранять за счет местного бюджета. И так не особо богатого.

- Люди порядком измучились, устали ждать. Их права на благоприятные условия проживания и окружающую среду должны быть восстановлены. Муниципальные чиновники заверили, что прикладывают все усилия, чтобы ввести объект в эксплуатацию в этом году. На днях мы отправимся на место с представителями администрации, чтобы те четко проинформировали жителей о принимаемых мерах, - сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Ярославской области Игорь Ямщиков.