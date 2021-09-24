В ярославском театре кукол прошла премьера спектакля «Кому на Руси жить хорошо»

На сцене появился большой деревянный бочонок, означающий отправление путешественников по Руси. Фото: Ярославский Государственный Театр Кукол

23 сентября в ярославском кукольном театре прошла премьера спектакля по поэме Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Часы пробили 18:30, прозвенел звонок на начало представления и зал заполнился зрителями. В воздухе витало ожидание. Мимо мелькали мужчины и женщины с цветами для артистов, смеялся класс школьников на передних рядах и вот свет погас, кулисы раскрылись. На сцене появился большой деревянный бочонок, означающий отправление путешественников по Руси. Их него один за другим выпрыгивали артисты.

Мастерство актеров с каждой минутой все больше захватывало интерес зрителя и погружало в историю с головой. Театральные куклы в руках профессионалов оживали и превращались в настоящих артистов. Зритель начинал видеть персонажа. От этого грустная пьеса об увядающей России 19 века становилась не такой уж безвыходной, ведь артистам удалось передать настоящий народный дух. Сильный, бодрый, непобедимый и неунывающий. Также постановка была очень близка к сюжету и наполнена хорошими шутками.

Как раз сквозь смех от шуток между рядами слышалось перешептывание. Зрители ждали появления на сцене своих любимых книжных персонажей.

- А Матрена где же? Надеюсь будет! - прошептал мужчина своей жене.

- Конечно будет, куда же без нее! - ответила супруга.

И правда - слушатели не только посмотрели на близких сердцу героев, но и получили много приятных эмоций и очень тепло отзывались о постановке.

- Очень хороший был спектакль. Все специалисты, которые принимали участие в постановке пьесы справились на отлично. Игра со светом создавала правильную атмосферу, актеры отрабатывали на все 100%, реквизит был очень интересный, - поделилась своими впечатлениями одна из зрительниц "Кому на Руси Жить хорошо".

Над спектаклем трудились режиссер-постановщик - лауреат премии «Золотая маска» Петр Васильев. Сценограф - лауреат премии «Золотая маска», высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Алевтина Торик и композитор спектакля – Николай Морозов.