На взгляд ярославцев: Почему в народной медицинской премии победила клиника «ОфтаКИТ»?

Офтальмологическая Клиника Инновационных Технологий «ОфтаКИТ». ФОТО: предоставлено клиникой

В номинации «Лучшая офтальмологическая клиника/центр» первое место с большим отрывом по количеству голосов среди всех основных клиник города Ярославля заняла Офтальмологическая Клиника Инновационных Технологий «ОфтаКИТ». Ее результат – 39% голосов участников независимого опроса.

Доверяя оценкам своих читателей, мы все же решили разобраться в причинах такой поддержки.

Доступность инноваций

В «ОфтаКИТ» существует основной принцип работы, который медики сформулировали для себя так: «Инновации доступны всем».

Что это значит?

В «ОфтаКИТ» сосредоточен максимум передовых технологий мирового уровня в области офтальмологии, не имеющих аналогов. Это стало возможным, потому что в клинике работают врачи высочайшего уровня, а все направления курирует ее генеральный директор Владимир Страхов – профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой офтальмологии ЯГМУ, заслуженный врач РФ.

Генеральный директор «ОфтаКИТ» Владимир Страхов. ФОТО: предоставлено клиникой

«ОфтаКИТ» тесно связана с Ярославским государственным медицинским университетом и является его клинической базой. Важное направление деятельности клиники – научные исследования, внедрение инновационных методов диагностики и лечения глазных болезней. Руководители и специалисты «ОфтаКИТ» участвуют в организации научных конференций, в том числе в масштабах РФ, занимаются подготовкой ординаторов и интернов к работе. Высокий профессионализм докторов позволяет проводить лечение очень сложных заболеваний. Например, в клинике проводятся уникальные операции витреоретинальной хирургии. Это комбинированный способ оперативного лечения патологии стекловидного тела и различных отделов сетчатки. В клинике «ОфтаКИТ» эти операции проводятся под руководством ведущего витреоретинального хирурга РФ, профессора Георгия Евгеньевича Столяренко.

Помимо высококвалифицированных специалистов «ОфтаКИТ» обладает и самым современным комплексом оборудования для диагностики и лечения заболеваний, проведения уникальных операций.

В народной медицинской премии победила клиника «ОфтаКИТ»

Пациентам нет необходимости обращаться к сторонним организациям, все возможные офтальмологические процедуры вы сделаете в клинике «ОфтаКИТ»: от диагностики до необходимого лечения, включая хирургическое. В конечном итоге все эти усилия нацелены на оказание максимально эффективной помощи пациентам «ОфтаКИТ».

Например, суперсовременная лазерная установка Navilas для проведения высокоэффективной операции на сетчатке есть только в трех клиниках ЦФО, и одна из них в ОфтаКИТ. Если ранее операция длилась до 40 минут, то сейчас всего 40 секунд! Доступность «ОфтаКИТ» расположена в центральной части Ярославля – это удобно для жителей города.

Важным преимуществом является то, что клиника работает в системе ОМС, а приоритетными в ее лечебно-диагностической деятельности являются заболевания, имеющие социальное значение: глаукома, диабетическая ретинопатия.

Также пациенты имеют возможность получить квоты на бесплатное лечение по ряду заболеваний. В сентябре ТФОМС и Департамент здравоохранения ЯО выделил квоты единственной в регионе клинике – «ОфтаКИТ» на бесплатное лечение заболеваний сетчатки, связанное с дорогостоящими инъекциями. До этого момента пациенты вынуждены были ездить в другие области.

Добавим, что доступность для каждого из нас – это вопрос не только транспорта и стоимости услуг, но и той атмосферы, которая складывается между медиками и пациентами. За годы работы «ОфтаКИТ» помощь здесь получили тысячи людей. А в их отзывах о специалистах клиники главные слова – «профессионализм», «внимательность» и «чуткость».

В «ОфтаКИТ» сосредоточен максимум передовых технологий мирового уровня в области офтальмологии, не имеющих аналогов. ФОТО: предоставлено клиникой

Клиника работает в системе ОМС.

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