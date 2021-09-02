Убили за 5 тысяч рублей: трех ярославцев осудили за убийство двух человек

На суд обвиняемые пришли уже с вещами. Скриншот с видео

Вчера, 1 сентября, Ярославский областной суд вынес приговор трем мужчинам. На оправдание они не надеялись, пришли на заседание уже с вещами. И не зря: двоих суд признал виновными в убийстве двух человек и похищении человека, одного – в убийстве. Также троице предъявляли обвинение и в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога, но по этой статье оправдали.

Вся обвиняемые работали охранниками в кафе в центре Ярославля. Во дворе заведения находился расселенный дом, где часто собирались маргинальные личности и устраивали там веселые посиделки. По мнению одного из подсудимых, они портили имидж кафе и мешали посетителям. Поэтому у мужчины возникла идея избавиться от незваных гостей.

- У него возник умысел на поджог дома и убийство лиц без определенного места жительства. В октябре 2019 года подсудимый предложил двум другим охранникам поджечь указанный дом, пообещав заплатит им по 5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

21 октября мужчины принесли к заброшенному дому бутылку с горючей жидкостью. Один остался следить за тем, чтобы не подошел никто посторонний, а двое зашли в подъезд, где в это время находились два человека. Обвиняемые облили легковоспламеняющимся веществом деревянную лестницу, подожгли ее и убежали. В итоге мужчины, которые проводили время в заброшке, оказались заблокированы огнем и не смогли выйти из горящего помещения. Они погибли от отравления угарным газом.

Как потом выяснилось, один из погибших раньше жил в этом доме. Во время расселения он отказался переезжать, так как был очень привязан к квартире, в которой родился, вырос и прожил всю жизнь. Второй погибший был его гостем.

- Кроме того, огнем был поврежден расселенный многоквартирный дом, находящийся в муниципальной собственности, стоимостью свыше 2 миллионов рублей. Суд с учетом объемов доходов, расходов бюджета Ярославля, дефицита бюджета, объема расходов на обслуживанием муниципального долга, а также принимая во внимание, что поврежденный пожаром дом находился в аварийном состоянии, действенных мер по его сохранению собственником не принималось, пришел к выводу о том, что указанный ущерб не является значительным для города. При этом уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества наступает только в случае, если уничтожение или повреждение имущества повлекло причинение значительного ущерба. Таким образом, подсудимые подлежат оправданию по обвинению в данном преступлении, - пояснили в суде.

Также суд установил, что в октябре того же года двое подсудимых похитили своего знакомого, связали его, вывезли в лес и избили. После чего довезли до Ярославля и отпустили. Повреждения, которые получил потерпевший, не представляли угрозу для его здоровья. Как оказалось, конфликт произошел из-за разногласий по ведению бизнеса.

И вот итог «деятельности» трех подсудимых. Одному суд назначил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, второй получил 14 лет, третий – 11. Помимо этого осужденные должны заплатить родственникам погибших компенсацию морального вреда: 1 миллион 165 тысяч рублей и 1 миллион 200 тысяч.