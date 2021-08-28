Вакцинация среди беременных, подростков и ВИЧ-больных: главный инфекционист Ярославской области ответила на все волнующие вопросы жителей

Встреча с главным инфекционистом Ярославской области Задыне Гургеновной Худоян. Фото: Влада Красоткина

27 августа в Ярославле прошла встреча с главным инфекционистом Ярославской области Задыне Гургеновной Худоян. Специалист рассказала о новых разработках вакцины против коронавируса, о тонкостях вакцинации среди ВИЧ-больных, подростков, беременных женщин и жителей в категории 60+.

Расскажите поподробнее об изменениях в методических рекомендациях по вакцинации компонентом «Спутник Лайт» для людей старше 60 лет?

- Вакцинация продолжается уже почти год. За это время мы накопили большой опыт: различные схемы вакцинации, противопоказания и многое другое. За это время возник вопрос о ревакцинации. Что я могу сказать по этому поводу: вакцинация делится на рутинную и экстренную. Первая проходит в плановом порядке. В случае с коронавирусом вакцинация экстренная, когда мы регулярно вносим изменения и вакцинируем жителей по определенной схеме. 19 августа Минздрав внес очередные изменения в инструкцию по вакцине «Спутник Лайт», поэтому возрастное ограничение для лиц старше 60 лет сняли. Это значит, что теперь вакцину можно делать людям от 18 лет и старше. Но есть важный момент при ревакцинации: на какую вакцину лучше идти. Но первичную вакцинацию людям старше 60 лет лучше прививаться «Гам-Ковид-Вак». Это связано с состоянием иммунной системы. Как правило, у лиц старше 60 лет может быть иммуносупрессия, например. Поэтому есть риск того, что после первого компонента иммунитет против ковида не сформируется. Лучше в таких ситуациях делать «Гам-Ковид-Вак».

Как проходить вакцинацию ВИЧ-инфицированным пациентам и беременным женщинами?

- ВИЧ-больные это отдельная категория людей. Для них одобрена вакцина «Гам-Ковид-Вак». Этот препарат можно спокойно делать, даже не надо всех направлять на консультацию в Центр СПИД, если нет индивидуальных ситуаций. Что касается исключений, то в них входит единственный случай, когда ВИЧ-заболевший только начинает терапию. Первые четыре недели лучше не вакцинироваться, потому что для организма новый и препарат, и сама вакцина. Онкобольным нужно делать прививку с осторожностью, тоже все индивидуально. Во время ремиссии нужно вакцинироваться обязательно, тут вопросов не возникает. Касательно беременных женщин ситуация неординарная. Нам хочется защитить будущих мам, но вы же знаете, что вакцина новая, поэтому для всех беременных противопоказания. Но за рубежом уже рекомендуют вакцинировать беременных, которые находятся в группе риска. В их число входят женщины страдающие ожирением, сахарным диабетом, различными патологиями.

Антитела беременной женщины передаются ребенку?

- Должны передаваться, но наблюдений нет еще.

Как продвигается создание вакцины для подростков?

- Третий месяц идут клинические исследования среди группы 12-18 лет, и я надеюсь, что скоро появится обновленный вариант вакцины. Думаю, подростков будут прививать вакциной «Спутник-V”.

Есть ли двойной риск заболеть коронавирусной инфекцией у тех, кто не вакцинировался?

- Риск повторного заражения есть это факт. Но по вашему вопросу «риск в два раза» статистики нет. О таких цифрах говорить нельзя.

Как долго держатся антитела в организме человека?

- Мы пока наблюдаем, обследуем самых первых вакцинированных пациентов. Чем больше население вакцинируется, тем выше возможность оценить уровень защиты. Пока мы не достигли коллективного иммунитета, чтобы говорить о точных цифрах.

Волнующий всех вопрос: можно ли вакцинироваться, если в организме есть антитела?

- Давайте проясним. Зачем все побежали сдавать тест на антитела перед прививкой? У нас еще нет ни одной зарегистрированной тест-системы, которая имеет четкие критерии, что такой-то уровень антител засчитан, а такой-то нет. Когда будет, тогда и скажем идти сдавать тест на антитела, узнавать титр и определять допустимое количество антител в организме для прививки. Мы ориентируемся только на сроках, из-за того, что инфекция новая и мы вакцинируем только по экстренной схеме, о которой я говорила. Если прошло шесть месяцев после болезни, то не нужно тратить деньги на тест на антитела и идти на вакцинацию. Мнение о том, что, если человек пойдет вакцинироваться с антителами и почувствует себя плохо - субъективно. Очень многие схемы вакации подразумевают ревакцинацию, не только в случае коронавируса. В этих же ситуациях люди не сдают на антитела, они просто знают, что есть такая схема. Это называется бустерная вакцина.

Сейчас разгораются споры о том, какая же вакцина более эффективна?

- Если на чашу весов ставить, то лучше использовать двухкомпанентную. Опять таки говорю, что жителям до 60 лет можно прививаться вакциной «Спутник Лайт». Он уже показал хорошую эффективность. Но обе вакцины нельзя сравнивать, здесь мы смотрим индивидуальный подход и ограничения. Какая лучше, а какая хуже сравниваются в том случае, когда возрастные или хронические показатели у пациентов одинаковые.