14 тысяч и 200 рублей: какие суммы тратят ярославцы на сборы детей в школу

Чем младше школьник, тем дороже обходится его подготовка к учебному году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Есть такой анекдот, а скорее даже, реалия:

- Оказывается, чем старше ребенок, тем проще собрать его в школу. Сын, 9 класс, заявил, что ему не надо ничего покупать, у него к школе все есть - полкарандаша с того года и пара тетрадок, а ручку, говорит, я на полу в классе найду.

Действительно ли сборы в старшие классы школьников обходятся родителям в небольшие суммы, а сборы первоклашки тяжелым молотом бьют по семейному бюджету? Перед началом нового учебного года КП-Ярославль поговорила с родителями первоклассницы, ученицы 5 класса и 11-классниками.

Первоклассника в школу собирают "с нуля" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорогой первоклассник!

Начнем с первого класса. Родителям ребят, которым еще только предстоит узнать, что такое школа, приходится, пожалуй, труднее всего. Ведь все нужно собирать с нуля. Полный комплект школьной формы, спортивный костюм на физкультуру, ранец, огромное количество тетрадок, ручек и прочей канцелярской мелочи... Ирина, мать будущего первоклассника, согласилась рассказать нам, во сколько семье обошлась подготовка ребенка к школе.

- Рюкзак нам, к счастью, подарили. Я этому очень рада, ведь мы, по сути, сэкономили около 5 тысяч рублей. Форма у нас в школе специальная, поэтому покупали целый набор: жилетку, юбку, брюки и несколько блузок. Вещи я старалась брать за ту цену, которую они реально стоят. Например, вместо того, чтобы покупать в дорогих брендовых магазинах, где одна майка стоит 1300, я нашла варианты подешевле. В итоге купила несколько блузок от 500 до 1500 каждая. В целом, если считать и подаренный ранец, школьная экипировка обошлась нам в 10-11 тысяч, - рассказывает мама.

Часть канцелярии организованно закупили всем классом. На прописи, букварь, дневник Ирина отдала около 2 тысяч рублей. Причем сюда, уточнила ярославна, вошли деньги и на подарки учителям, и на ремонт в школе.

Остальные школьные принадлежности покупали самостоятельно. Например, на тысячу рублей Ирина заказала своей дочери много различных тетрадок.

Таким образом, подготовка к первому классу обошлась не так уж дешево и съела немалую часть семейного бюджета.

- Рюкзак – 5 тысяч рублей,

- Одежда – 5-6 тысяч рублей,

- Канцелярия и подарки – 3 тысячи рублей,

ИТОГО: 13-14 тысяч рублей

1 сентября - удар по кошельку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Купим в процессе учебы

Следующий этап - средняя школа. К походу ребенка в пятый класс тоже нужно тщательно готовиться. Но хлопот по сравнению с первым гораздо меньше - не обязательно покупать новую форму, да и некоторая канцелярия осталась с прошлого года.

- Хлопот в этом году, дочь идет в 5-ый класс, гораздо меньше, чем в младшей школе. Не нужно покупать форму, достаточно придерживаться делового стиля. Многое из канцелярки осталось с 4-го класса. Поэтому решили, что купим самое основное и дорогое, а мелочь оставим на потом и будем брать по мере необходимости, - говорит Марина, мама ученицы средней школы.

Дороже всего обошлась одежда, но считать, что это покупка исключительно школьная, нельзя – эта одежда пригодится и вне стен учебного заведения. Пара-тройка платьев, блузки, черные джинсы обошлись примерно в 4 тысячи рублей. Форма для физкультуры и спортивная обувь остались с прошлого года.

На рюкзак для 5-классницы потратили 2 тысячи.

Канцелярские принадлежности – по несколько тетрадей в клетку и линейку, карандаши – простые и цветные, ручки, обложки, пенал, линейки, циркуль, стирашки и прочие мелочи обошлись примерно в 1-1,5 тысячи.

- Рюкзак – 2 тысячи рублей,

- Одежда – 4 тысячи рублей,

- Канцелярия – 1-1,5 тысячи рублей,

ИТОГО: 7-7,5 тысяч рублей.

Чем старше школьник, тем меньше у родителей головной боли с его подготовкой к учебному году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Карандаш на полу найду…

И, наконец, старшая школа. Мы поговорили с выпускниками будущего года и поняли: чем старше ребенок, тем меньше затрат на подготовку к школе. Школьная форма зачастую вообще не нужна. Достаточно иметь пару светлых рубашек и приличные джинсы и/или юбку. Но здесь все зависит от ученика: кто-то очень щепетильно относится к выбору одежды, а кто-то не уделяет ей много внимания. То же касается и канцелярии. Закупка перед 11-м классом может обойтись и в 3 тысячи рублей, и в 200.

- На ручки, тетради, карандаши, ластики, корректоры и маркеры у меня ушло около 3 тысяч рублей, - говорит ученица 11 класса Анастасия. – Все покупаю на свои деньги, летом их заработала. Одежду, конечно, берут родители и она не школьная, а просто осенне-зимняя.

Другая будущая выпускница, Александра, призналась, что в этом году все нужное для учебы ей обошлось… в 200 рублей.

- Купила пару тетрадей на 96 листов, пару ручек, пару карандашей. Вся остальная канцелярия осталась с прошлого года, - говорит девушка.

В этом году приятным бонусом стали «президентские» 10 тысяч рублей, предназначенные для подготовки учеников к школе. Кому-то этих денег хватило с лихвой, а кто-то – и это, судя по всему, мамы и папы первоклашек, не смогли вписаться в бюджет. Но и родители старшеклассников, мы уверены, найдут, на что потратить положенные на сборы в школу деньги.