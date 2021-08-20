«От боли кричал, а врач называл его неженкой»: в Ярославской области умер организатор маршей памяти «Локомотива» Павел Овсянников

30-летний Павел умер в реанимации рыбинской больницы. ФОТО: страница Павла Овсянникова ВКонтакте

В Рыбинске скончался организатор автобусных туров на фестиваль «Доброфест» и маршей памяти хоккейной команды «Локомотив» Павел Овсянников. 30-летний мужчина умер 10 августа в реанимации рыбинской больницы. По словам его сестры Софии Овсянниковой, Павлу долго не оказывали помощь, он кричал от боли, а медики называли его «неженкой».

- 9 августа брат позвонил в 7 утра, сказал, что тяжело дышать, есть боли в спине и животе. Два дня он не ел, так как после еды его сразу рвало. Я вызвала «скорую», врач сделал укол, сказала, что это острый панкреатит и уехал. А Павлику стало еще хуже, от боли он начал кричать, - вспоминает события начала августа София.

Девушка снова позвонила в скорую помощь, но там, по ее словам, ей посоветовали вызвать участкового врача или перезвонить через час.

- В «скорой» сказали, что нет машин, в поликлинике ответили, что врач придет после обеда. Когда все же приехала «скорая», брат при них потерял сознание и его госпитализировали в больницу №1 Рыбинска, - говорит сестра Павла.

В приемном отделении, рассказывает София, у мужчины взяли кровь из пальца и определили в хирургическое отделение. Там поставили капельницу и вкололи обезболивающие препараты. И до 19 часов более никаких манипуляций не проводили.

- От боли Павел снова начал кричать. Лечащий врач на мои вопросы ответила, что он неженка, это же повторяла и постовая медсестра. В 19 часов брата отвели на рентген, там он потерял сознание, - рассказывает КП-Ярославль София.

Под утро Павел написал, что очень хочет пить, но когда сестра привезла ему воды, к брату ее уже не пустили, правда, сказали, что пациенту стало легче. София стала звонить ему на сотовый, но мужчина не отвечал, а по телефону в отделении сообщили, что он в реанимации в тяжелом состоянии из-за перитонита.

- В 21.33 позвонил врач и сказал, что Павел скончался, находясь без сознания на ИВЛ. Почему 9 числа в первый день госпитализации не была проведена диагностика? Не оказана нужная медицинская помощь? В итоге - прободная язва, панкреатит, перитонит. По моей просьбе показали его карту, там был вклеен лист, что умер 11 августа в 3 ночи. Вверху листа чужая фамилия. Меня похвалили за бдительность, - говорит женщина.

Она уже написала заявление в полицию. София хочет, чтобы врачи в письменном виде объяснили, почему произошло то, что произошло и не получилось спасти молодого мужчину.

КП-Ярославль обратилась за комментариями в областной департамент здравоохранения.

- Департамент здравоохранения просит Софию написать официальную жалобу в департамент для проведения внутренней проверки. У медицинской организации будут затребованы все необходимые документы и тщательно проверены все изложенные факты. В свою очередь департамент здравоохранения выражает глубокие соболезнования родным и близким Павла О., - сказали в пресс-службе ведомства.