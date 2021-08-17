Достойная жизнь до конца или истории Дома милосердия

В хорошую погоду гуляют и те, кто может только лежать. Фото из архива Дома милосердия

«Дом милосердия кузнеца Лобова» с 2018 года оказывает благотворительную помощь в форме социального обслуживания жителям Ярославской области, утративших способность к самообслуживанию.

Приоритет – сельским жителям и лицам, имеющим показания к паллиативной помощи. Стационарное соцобслуживание организуется в специально оборудованном здании, предоставленном департаментом имущества Ярославской области на 25 лет (р.п. Поречье-Рыбное, ул. Кирова, 53). Единовременно стационарное соцобслуживание получают до 20 человек. С 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2021 года деятельность Дома милосердия поддерживается Фондом Президентских грантов.

Бесплатная помощь тяжелобольным и их родственникам в Ярославском крае становится еще доступнее! Все больше и больше людей узнают, что в Ростовском районе Ярославской области есть сельский Дом милосердия, где обеспечивают неизлечимо больным людям достойную жизнь до конца, сколько бы ее не оставалось.

Если обратиться к цифрам, то в 2019-2020 годах Поречским Домом милосердия была оказана помощь 202 подопечным, которые провели здесь 12 522 койко-дней, а количество выполненных патронажей составило 440 визитов на дом. В 2021 году реализация проекта продолжена, с февраля 2021 года сформирована и работает вторая патронажная бригада, будет совершено не менее 2500 патронажных визитов для оказания услуг по уходу, а также медицинских услуг по типу «Стационар на дому».

Дом милосердия кузнеца Лобова, находящийся под эгидой фонда «Вера», работает для того, чтобы каждый неизлечимо больной человек в Ростовском и прилегающих к нему районов Ярославской области мог получить профессиональную и милосердную помощь в конце жизни, независимо от места жительства, возраста, статуса и достатка.

Когда нет возможности излечить – это не значит, что нельзя помочь! Сергей Васильевич, находясь здесь, до последнего дня думал о том, как преодолев болезнь, попросится в Дом милосердия на работу. За два дня до ухода, находясь на прогулке, все сокрушался: «Эх, не успею сделать то, что задумал. Пол хотел на первом этаже в Доме милосердия перебрать…»

Супруга, Валентина Георгиевна, убирая прядки волос с его лба, сдерживая слезы в глазах, вторила: «Он у меня такой мастеровитый, руки золотые. Дом какой отстроил, вот только не успели обустроить внутри…»

Валентина Георгиевна обратилась на «Горячую линию» Дома милосердия с запросом о помощи – муж испытывал боль, почти не вставал и не ел. В этот же день их навестила патронажная бригада. А далее была дружба между супругами и коллективом Дома милосердия. За отведенное время супруг находился и в стационаре социального ухода и, когда позволяло самочувствие, дома с супругой. Тяготы ухода, врачевания – взяли на себя сотрудники хосписа, а Сергею и Валентине было оставлено время для разговоров, планов, еще не успевших сбыться свершений.

- Растерялась я, когда он заболел, - сказала после кончины мужа, Валентина Георгиевна.- Боли и страданий его боялась. Спасибо вам, что помогли ему прожить последние месяцы без страха и без сильной боли.

У Любови Владимировны из Ярославля отец заболел неожиданно. Еще в феврале на своих ногах пришел в больницу на обследование, а его сразу на операцию. Потом было еще две и вердикт врачей: «Забирайте домой, он не жилец.»

Любовь Владимировна рассказывает:

- К этому времени я знала о фонде «Вера» и о том, что есть такой Поречский Дом милосердия. Позвонила, поговорила с директором Алексеем Васиковым, потом с доктором Анастасией. А потом Анастасия Юрьевна и Алексей Александрович приехали в Ярославль, врач проконсультировала, назначила необходимые препараты. Ежедневно я созванивалась с доктором, чтобы сказать ей о состоянии папы. Понимание того, что ты делаешь все возможное и все правильно – это бесценная поддержка. К сожалению, динамика ухудшения была быстрой и тогда было принято решение о проживании отца в стационаре социального ухода. Папа прожил в Доме милосердия чуть больше двух недель… Ушел тихо, без боли и в человеческих условиях. Если честно, то с таким уровнем профессионального и милосердного отношения со стороны директора, врача и всего персонала Дома милосердия я столкнулась впервые. Что-то подобное видела в Германии, а здесь еще и теплота душевная. Оплаты за свои старания хоспис не берет. Рассказываю знакомым – не верят. Знаете, папы нет, а Дом милосердия не отпускает. Хочу приезжать сюда и помогать по – возможности.

- Когда Дима заболел, было очень тяжело ухаживать за ним, - делится всем, что скопилось на сердце, жена одного из самых молодых пациентов Дома милосердия, Ольга. - Осознание того, что в болезни своей виноват он сам, настолько угнетало его, что он не хотел принимать ничью помощь. Я просто не могла справиться с его беспомощностью, физическим состоянием, эмоциями. Если бы не Дом милосердия, не знаю, что со всеми нами бы было. А Дима поверил в жизнь только тогда, когда ему залечили огромный пролежень до самой кости… Сколько же терпения у персонала Дома милосердия с такими пациентами, как мой муж. Только сейчас он начинает понимать, что лучшего ухода он нигде не получит. В прошлом году вот елочку голубую захотел посадить на территории Дома милосердия. Отродилась, растет … Когда его на носилках гулять выносят, он все на нее посматривает. Периодически приезжает домой, по дочке очень скучает…Вот в отпуск пошла, снова с нами будет. Как он сам говорит: «Ближе тебя и дочки у меня никого и нет. Жаль, что поздно это понял.

Ничего случайного не бывает. И смерть не случайна, и болезни. Вспоминаются слова Веры Васильевны Миллионщиковой, основателя и главного врача Первого Московского хосписа из ее книги «Главное – жить любя»: «И тому, кто уходит, и тому, кто остается, в разной мере и с разной степенью ответственности надо понимать, что мы все друг за друга в ответе».

Все пациенты, проживающие в Доме милосердия, и их родственники отмечают доброжелательную атмосферу в нашем учреждении. Здесь уютно и светло, как в хорошей и дружной семье. Общие переживания и общие праздники. Да, люди, имеющие неизлечимые болезни, умирают рано или поздно. Но бывают случаи, когда биологические часы можно продлить, добавив милосердия на всю оставшуюся жизнь.

Главное, чтобы человек чувствовал, что он не один.

Если вам или вашим близким нужна помощь, воспользуйтесь нашим телефоном для уточнения возможности размещения в Дом милосердия: +7 (48536) 2-01-20. Помощь родным неизлечимо больных также доступна по Горячей линии: 8-800-700-84-36.

Как ухаживать, разговаривать, жить с тяжелобольным рассказывает портал «Про Паллиатив».

Алексей Васиков, Ирина Сенчугова

Поречский Дом милосердия