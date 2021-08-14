Ярославские пользователи ловят вредоносных предвыборных ботов

Чем ближе единый день голосования 19 сентября 2021 года, главной интригой которого станут выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации, тем ожесточеннее – и беспринципнее – становятся действия «черных пиарщиков». Они пытаются воздействовать на умы избирателей, своими провокациями вывести их из эмоционального равновесия, которое позволяет гражданам принимать осознанные решения.

Излюбленной площадкой для этого становятся социальные сети и популярные мессенджеры. Это и понятно: возможность размещения публикаций в официально зарегистрированных средствах массовой информации жестко регламентирована действующим законодательством – «чернуха» и, бездоказательные обвинения и оскорбительные выпады здесь недопустимы. Иное дело – интернет. Маскируясь под обычных людей, используя «ботов» (программы, которые автоматически или в заданном режиме выполняют действия, обычно совершаемые реальными пользователями), черные пиарщики нагнетают негатив, провоцируя раскол в обществе. Цель понятна – любыми способами настроить избирателя против своих оппонентов. Ведь, в соответствии с иезуитской логикой, «цель оправдывает средства»…

Нарастает вал предвыборной «чернухи» и в ярославских социальных сетях. Впрочем, их участники, возмущенные наглостью и оскорбительным поведением «предвыборных диверсантов», сами начинают их вычислять и ставить на место. Свидетельство тому – публикация, появившаяся на ресурсе для публикации пользовательских материалов telegra.ph https://telegra.ph/YA-nashel-vseh-botov-Oni-soznalis-08-05 . Уверены, что нашим читателям, среди которых множество пользователей социальных сетей, наверняка будет любопытно познакомиться с приведенной в ней информацией. Мы воспроизводим это расследование, полностью сохранив авторский стиль, орфографию и пунктуацию.

С середины июля в группах Ярославской области началась настоящий ад - десятки аккаунтов, прикрываясь масками реальных людей под различными постами оставляли множество комментариев, где негативно высказывались о тех или иных кандидатах, а то и вовсе оставляли ничем не подкрепленные «вбросы»

Теперь любой паблик невозможно открыть – там, где раньше едва ли набиралось четыре-пять комментариев их сотни, среди которых спам, флуд и оскорбления. В такой ситуации мнения настоящих людей просто тонут, их голос перестает быть слышен. Кто стоит за всем этим? Реальные ли люди пишут сотни комментариев в ярославских сообществах? Сколько стоит такая небывало высокая активность? Постараемся разобраться.

Очевидно, что за всем этим отчетливо видны интересны определенных политических сил, стремящиеся вылить в сеть как можно больше негатива и максимально «раскачать» информационную повестку перед парламентскими выборами. От их действий уже страдают обычные пользователи социальных сетей, но вряд ли их это остановит.

Большая часть политических комментариев оставляют явные боты — аккаунты, замаскированные под реальных пользователей, но на деле являющиеся фейками и отрабатывающие один и тот же посыл, чаще всего не бесплатно. Как правило боты объединены в сетки аккаунтов, которые массово приходят в комментарии того или иного сообщества, чтобы «отработать тему» - написать большое количество комментариев с одним и тем же смысловым посылом. Их главная задача – создать видимость, что «обычные люди» настроены критически и негативно, недовольны властью, а все, кто против них – это проплаченные комментаторы. Однако, в реальности все обстоит ровно наоборот.

Например, работа ботов была замечена в сообществе Переславль Live, где два бота активно сражались между собой, пытаясь доказать, чья партия (КПРФ или Справедливая Россия) хуже.

Скриншот из соцсетей

У профиля Rottweiler Rammstein закрытая страница, созданная в феврале 2019 года. Судя по метаданным, ранее у этого профиля было более 6 000 друзей, а теперь отображается только 26 человек. Это значит, что аккаунт переформатирован под политические цели.

Спорящий с ним профиль Дарья Белякова и вовсе выдает себя своим ID (https://vk.com/gosduma_2021), так же тем, что именно от лица этого пользователя производился многочисленное размещение материалов с пропагандой за партию «Справедливая Россия».

Скриншот из соцсетей

Но все это только верхушка айсберга. Чаще всего боты оставляют комментарии с политическими высказываниями под разными постами, стремясь показать, что их позиция доминирующая. Например, пользователь по имени «Дмитрий Соколов» оставлял в комментариях к группам однотипные медиафайлы https://vk.com/wall-75439410_1085791 https://vk.com/wall-139830125_350473

Скриншот из соцсетей

При этом, на самой странице пользователя только репосты из сообществ, а фотография взята из каталога одежды фирмы PULL&BEAR. Владельцы этого бота даже не потрудились поставить ему в поле био город Ярославль.

Скриншот из соцсетей

Некоторые боты проявляют поразительную активность и не гнушаются «разоблачать» других ботов – правда, в итоге это все оказывается фиктивным вбросом. Они аргументируют это тем, что у других пользователей закрытый профиль. В отдельных случаях такие разоблачения носят подставной характер – намеренно выбираются закрытые аккаунты пользователей, которым «пририсовываются» одинаковой количество пользователей. Например, через фотошоп рисуется одинаковое количество друзей, что якобы указывает на «бот-сетку».

На основе таких нехитрых действий можно сделать целое «расследование» против «конкурентов», обвинив их самих в использовании ботов. А затем активно это расследование «продвигать» с помощью своих же ботов под видом реальных пользователей, пишущих «возмущенные комментарии».

Скриншот из соцсетей

Однако, никаких убедительных доказательств у такого вброса нет и не будет, людям предлагается подобное воспринимать «на веру». Также не исключено, что автор вброса мог и сам купить такие аккаунты, чтобы впоследствии их «разоблачить» - дескать, против оппозиции работают боты, на которых тратятся бюджетные средства. Но у такой тактики есть и слабые стороны – под вбросы попадают и настоящие пользователи с закрытыми аккаунтами.

Например, пользователь по имени Александр Романов – обладает всеми признаками бота (и открыто это признает), ведет активную агитационную работу за КПРФ, а также вбрасывает фейки. При том, что настоящие люди в полном недоумении от этих атак бота на себя. При этом бот активно комментирует все, что связанно с КПРФ, в агрессивной форме, не стесняясь в выражениях.

Вывод можно сделать один – активность ботов катастрофически растет, она становится поводом для раздражения обычных пользователей социальных сетей, и показывает что оппозиционные силы не погнушаются даже самыми грязными методами, будь то флуд, спам, оскорбления, провокации, вбросы и другие методы черного PR. Пользователей будут запугивать и оскорблять, а все для того, чтобы сформировать мнимую картину недовольства общества властью. Но это не повод молчать – наоборот нужно громче и показывать, что провокаторам не заставить людей поверить в их ложь.

В этом расследовании мы ответили не на все вопросы, которые задали в начале статьи, поэтому будем продолжать следить за активностью провокаторов в социальных сетях и скоро расскажем вам о новых подробностях ботоводства в нашей области.