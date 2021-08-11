Итоги межрегионального круглого стола "Реформирование жилищной сферы экономики. Как снизить квартплату

Широков А.В и Казаков Е.В. в студии звукозаписи Комсомольская правда. Фото: эфир - Лариса Николаева

9 августа в Ярославле состоялся межрегиональный круглый стол «Реформирование жилищной сферы экономики». О его итогах в нашей студии журналисту Родиону Латышеву рассказали участники этого мероприятия: Андрей Вячеславович Широков, Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Российской федерации по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства, доктор юридических наук, заместитель Председателя Центрального совета Партии пенсионеров и Евгений Вениаминович Казаков, эксперт в области энергетики, заместитель генерального директора Группы компаний «Хевел» - директор компании «Хевел Энергосервис», стоявшей в начале становления солнечной энергетики в России, сторонник Партии пенсионеров.

Р. Латышев: Итак, как снизить квартплату? Почему решили собраться за круглым столом?

А. Широков: Мы прекрасно понимаем, что сегодня есть возможность повлиять на единый платёжный документ с точки зрения оплаты за ЖКУ. Как повлиять? – этот вопрос мы и рассматривали на круглом столе.

Е. Казаков: Цель этого круглого стола? Зачем он нужен? Ответ простой! Как уже сказал Андрей Вячеславович, каждый человек из нас – квартиросъёмщик, вернее - владелец квартиры. Мы, независимо от материального состояния, независимо от социального положения, платим квартплату. Вопрос – насколько справедливо мы её платим? Насколько честно нам выставляют платёжки за квартиру? Насколько они прозрачны? Как они формируются? И почему в некоторых случаях мы получаем совершенно непонятные платежи? И что можно сделать на законодательном уровне, что можно сделать на уровне области, что можно сделать на уровне управления домом, для того чтобы снизить цену этой платёжки? Вот об этом и шла речь на круглом столе.

Р. Латышев: А что можно сделать?

А. Широков: Давайте порассуждаем на эту тему. Во-первых, мы знаем прекрасно, самый большой платёж в едином платёжном документе - за отопление. И мы прекрасно понимаем, что отопление – тот ресурс, который поступает в дом для комфортного проживания. Мы говорим сегодня только о МКД. Надо, чтобы ресурс продавался по приборам учёта. Чтобы он не рассчитывался для оформления платежа по нормативу. Чтобы он рассчитывался по приборам учёта, причём не только по количественному показателю, но и качественному показателю – на улице «-5» - топи мне на «-5». На улице «-15» - топи мне на «-15»! Сегодня мы видим совершенно другую картину, когда ходим по городам России, в том числе и по Ярославлю – открытые форточки - мы как бы делаем баланс своего комфортного проживания в помещении, потому что мне дают слишком много тепла. Весь этот «перетоп» куда ложится? В наш единый платёжный документ! И одно из предложений – давайте все ресурсы в многоквартирный дом продавать по входным приборам учёта! Это и отопление, и холодная вода (ХВС), и горячая вода (ГВС), это и газ, электричество и т.д. Всё по приборам учёта! Причём, мы сегодня прекрасно понимаем, что наиболее уязвимая зона продажи по приборам учёта – это тепло, которое поступает в наши батареи! И чаще всего, о чём я говорил, это нормативная база со всеми правилами игры, которые здесь выстраиваются. Я всегда это называю - начислить оплату за отопление «по трубе».

И вот это нам надо на сегодняшний день реформировать! Выстраивать определённые условия. Одно из условий – очень парадоксальное, но оно очень правильное: приди ко мне со своими весами, «ресурсник», продай мне товар, который мне нужен - потребителю, для того чтобы мне жить комфортно в доме, иметь комфортную температуру. Если у тебя прибора учёта нет, значит к выставленному счёту – минус 30%, пока не поставишь прибор учёта. Мы такие правила почему-то всегда перекладываем на собственников! Нет квартирного прибора учёта, значит «плюс» к той бумажке, которую мы дали тебе для оплаты, для начисления. Ты вроде бы не сделал некую модель энергосбережения, ты не пошёл по пути подсчёта того ресурса, который к тебе поступил. А давайте с этими позициями идти к ресурсникам! Говорить, ты не пришёл со своими «весами», не взвесил, не начислил по ним, значит, получи финансовое наказание!

Андрей Вячеславович Широков, Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, доктор юридических наук, заместитель Председателя Центрального совета Партии пенсионеров. Фото: Широков - официальная страница Фейсбук

Е. Казаков: Я хочу поддержать Андрея Вячеславовича! Да, действительно, человек платит за то тепло, которое он не получает или, наоборот, получает, но в избыточном объёме. И регулировать, экономить на этом тепле без приборов учёта никак не получается. Почему выставили такую сумму за тепло? На чём она основана? Какие потери туда заложены? Непонятно. И вот здесь Андрей Вячеславович чётко говорит, что в каждой квартире должен стоять прибор учёта тепла.

А. Широков: В МКД это сложнее, это дороже!

Е. Казаков: Мы должны понимать количество гигакалорий в доме и тогда совет МКД, сами собственники жилья могут чётко регулировать и говорить, что коллеги, друзья, мы, теряем на необорудованном, на неутеплённом нашем подъезде, много средств уходит из нашего кармана. Или мы, например, можем снизить потребление отопления, поставив регуляторы на свои батареи. И тогда нам не придётся регулировать тепло в квартире зимой, открывая форточки, чтобы было комфортно, а не душно. Я хочу заметить, что у нас в стране уникальная система отопления – центральная. Центральное отопление отсутствует во многих странах Европы. Но эта система замечательна. И мы в этом выигрываем. Но давайте к этому разумно относиться.

А. Широков: Централизованная система отопления в городах России она уже исторически сложилась. Чтобы её переломать – нужны большие затраты. Мы этого не предлагаем.

Е. Казаков: Нет, её ни в коем случае ломать не надо! Там надо просто нормальный учёт навести.

А. Широков: Централизованная система отопления в городах России она уже исторически сложилась. Чтобы её переломать – нужны большие затраты. Мы этого не предлагаем.

Р. Латышев: Но мы знаем, что теплопотери происходят и по вине жильцов. Здесь как быть?

А. Широков: В данном случае я с вами соглашусь. В доме живут не только собственники жилья, но и их соседи, которые не являются собственниками. И, конечно, незакрытая входная дверь, неправильная подготовка дома к зиме – это всё может влиять на конечный платёж за отопление собственниками этого жилья. Всё может влиять. И мы сегодня прекрасно понимаем, что все дома находятся в неравных условиях. Каждый дом отличается друг от друга. У каждого свой энергетический коэффициент теплопроводности тех стен, которые они имеют. В «хрущёвской» пятиэтажке – одни теплопотери, там надо проводить определённые работы для того, чтобы минимизировать их. В «сталинских» дома - другие. Или дома из 19 века – там тоже другая теплопроводность.

Е. Казаков: Я по этому поводу хочу заметить, что вот я, например, посещал Сахалинскую область. В Южно-Сахалинске именно за счёт властей вот эти многострадальные пятиэтажки – «хрущёвки» - они были снаружи утеплены. Закрыты утеплителем и сверху были сделаны облицовочные панели. И это тоже помогло экономить тепло.

Р. Латышев: Из каких регионов приехали эксперты, о чем говорили?

А. Широков: Ивановская, Владимирская, Брянская, Смоленская, Тверская, Костромская области. И практически все высказали свою точку зрения: каким образом жилищно-коммунальный платеж для населения можно попробовать снизить.

Е. Казаков: Я поясню, дело в том, что все перечисленные субъекты РФ находятся приблизительно в одинаковых условиях, и по климатическим параметрам и по тем проблемам, которые общие для всех. Поэтому сейчас мы обработаем результаты круглого стола, сверим с тем, что делают наши коллеги в других регионах страны. Например, на Урале, в Сибири уже есть скомпанованный подготовленный пакет предложений он будет одним из ключевых в нашей дальнейшей работе.

Евгений Вениаминович Казаков, эксперт в области энергетики, заместитель генерального директора Группы компаний «Хевел» - директор компании «Хевел Энергосервис». Фото: Казаков - официальная страница Фейсбук

А. Широков: Понятно, что в сферу жилищного управления попадает снижение в конечном счете как итог коммунального платежа для населения. Мы получили сегодня по многим позициям одобрение, поэтому есть понимание, почему мы к этому идем. Я вам перечислю три основные позиции: сначала мы хотим, чтобы дом стал объектом недвижимости. Сегодня у нас квартира объекта недвижимости, дом – это совокупность квартир, а все что квартиру в доме окружает – это общее долевое имущество, мы не знаем, сколько это стоит, сколько надо средств на его восстановление, и вообще энергоэффективность, о которой мы сегодня говорим. Второе: мы считаем нужно вводить определенные правила игры, сбор всех собственников в единый коллектив в доме, потому что за 20 лет не произошло четкого объединения собственников в доме, собственники не поняли, что дом многоквартирный, это уже не государственная собственность, это давно частная собственность, которая находится в собственности тех, кто имеет соответствующую собственность в этом доме. Третья позиция – мы прекрасно понимаем, что самым лучшим защитником интересов – это управляющая организация – она должна работать в интересах собственников, которые ей доверяют свою недвижимостью, мы понимаем, что надо поменять не только ответственность управляющей организации, но и формирование самой управляющей организации, начиная с ее уставного капитала, чтобы она понимала за что отвечает. Сейчас они практически финансово не несут ответственность за свою деятельность. Выстраивая всю эту систему, в конечном счете мы сможем повлиять на жилищно-коммунальный платеж, но эту систему нужно менять через федеральный уровень законодательства.

Е. Казаков: мы разговаривали на круглом столе с представителями управляющих компаний, которые высказывали вполне здравые мысли. Но с другой стороны мы знаем примеры, когда управляющие компании занимаются не совсем законным или совсем не законным формированием платежек.

Р. Латышев: Кстати на УК немало нареканий.

А. Широков: Сейчас УК – последняя инстанция, которая выставляет платежку и получает от населения деньги. На самом деле есть доля вины неисполнения своих обязательств теми, кто продает, например, тепло. С этим надо разбираться. Платежка должна быть честной, чистой и прозрачной для всех участников этого процесса. Каждый владелец своей квартиры не способен разобраться во многих вопросах, для него защищать его интересы должна УК. Она должна стремиться минимизировать оплату за коммунальные услуги. Для этого есть четкий договор УК с ресурсной организацией, если конечно собственники не перешли на прямые договоры. Если услуги оказаны не качественно подрядчиками, и не соответствуют договору, УК должна в этом разобраться, а не наоборот, когда претензии ресурсоснабжающим организациям выставляют жители. Это сегодня не доработано. Надо делать упор именно на то, чтобы УК качественно работали по управлению своим жилым фондом, который ей вверяет собственник.

Е. Казаков: Андрей Вячеславович в чем интерес УК, почему она должна защищать жильцов?

А. Широков: Если мы говорим о новой модели нужно понимать, что УК должна иметь стимул экономический. Нужно рассматривать совершенно иные подходы: если УК способствует снижению коммунальных платежей, значит она должна иметь определенную прибыль. Снизил на энную сумму – получаешь прибыль. Сегодня вообще пока нет экономики дома, нет понятия экономики УК, у нас УК все бесприбыльные, банкротить их бесполезно. Там все равно ничего нет. Пока мы не сформируем правильный объект управления, правильные экономические отношение, ничего не изменится.

Е. Казаков: Задача, чтобы УК стояла на страже интересов собственников жилья, а не стала им врагом.

Р. Латышев: Существуют некоторые нарекания на фонд капитального ремонта. Некоторые жители платят-платят, а когда будет капитальный ремонт – неизвестно.

А. Широков: По жилищному кодексу есть две модели капитального ремонта: через фонд капитального ремонта, когда регионы устанавливают стоимость кВ метра, эти деньги аккумулируются в фонде капитального ремонта. У Фонда капитального ремонта есть план, который имеет публичность, открытость, можно всегда посмотреть, когда твой дом попадает в капитальный ремонт. Я с юмором говорю, что в свои 63 года буду жить очень долго, и дождусь, капитального ремонта своего дома, который в плане стоит на 2040 год. И есть второй вариант – это спецсчет, когда собственники платят себе же, а не в общий котел, ждут накопления средств и могут через решение собственников на собрании тратить деньги на капитальный ремонт. Это немного другое управление, здесь никуда не надо жаловаться, здесь уже сами хозяева своих денег.

Е. Казаков: Думаю, что спецсчет хорош именно для новостроек, а фонд капитального ремонта – это все таки касса взаимопомощи для тех строений, которые имеют некий износ. Ближе ко второй половине износа конечно. Я сам проходил как собственник процедуру выбора фонда капитального ремонта и спецсчета, но будете удивляться, в собрании приняло участие лишь 24% собственников. Поэтому автоматом все деньги пошли в фонд капитального ремонта. Т.е. мы управлять ими уже не можем.

А. Широков: Прошло с 91-го года уже более 30 лет, а собственник так и не понял, что он собственник не квартиры, а всего дома. Они так и не приходят на собрания, не принимают решения, и за счет этого ветшают наши многоквартирные дома. Просто идет недоремонт текущий. У нас много претензий: грязные подъезды, двери не закрываются, еще что-то там не работает, крыша течет и т.д. Собственник должен уже стать собственником своего дома. Дом – это не совокупность квартир, а дом целиком объект недвижимости. У собственника не квартира, а доля дома, с определенной площадью, которая у него находится в собственности. Совершенно другая философия и восприятие имущества. Жилищный кодекс РФ, который приняли в 2014 г. во всю силу не работает, он имеет много противоречий, неточностей, много вопросов по капитальному ремонту и т.д. Но когда мы ставим сегодня вопросы в ТПП РФ, давайте возьмемся написанием жилищного кодекса 2.0, это вызывает у исполнительной власти некоторое отторжение и сопротивление. Потому что, когда появится новый жилищный кодекс РФ надо опять начать проводить по стране огромную организационную работу, чтобы перестраивать все эти вещи. Сегодня есть как бы привычка: ну ругаются и ругаются. Многие будут перед выборами ходить красить подъезды, а надо в эту тему уходить дальше, мы должны прийти к цивилизованной модели управления недвижимостью.

Е. Казаков: Когда мы постоянно следим за общедомовым имуществом, мы всегда понимаем, что стоимость квартир, в которых мы проживаем, она растет. А если подъезд и дом ветшают, то и квартиры дешевеют.

Р. Латышев: Например, владельцы частных домовь это прекрасно понимают и сами заботятся о своем имуществе, там нет УК.

А. Широков: А давайте пройдем по Ярославлю и начнем задавать вопросы: одному, другому, покажем дом и спросим - это чей дом? Чаще всего люди будут отвечать – муниципалитета. Они не будут отвечать, что это частная собственность группы лиц, имеющих собственность в этом доме. Как это все поменять? Вот с этого отношения начинается грамотное управление недвижимостью, подбор УК, в конечном счете и снижение коммунальных платежей.

Е. Казаков: Здесь ключевое слово – грамотное управление. Необходимо провести ликвидацию безграмотности в отношении управления своим собственным имуществом. Население отмахивается от того, чтобы разобраться в этом. А на самом деле, если вы недовольны УК, то не надо предъявлять претензии Президенту, вы напишите в жилищную инспекцию.

А. Широков: По хорошему мы должны выстраивать модель: собственник – договор управления – УК – суд. И везде лежат финансово-эконтомические отношения.

Е. Казаков: Поддержу инициативу наших ярославских коллег по поводу проведения специальных обучающих мероприятий для собственников жилья и для старост многоквартирных домов.

А. Широков: Приведем пример от ярославских коллег:тмы берем бабушек с лавочки, и обучаем, рассказываем как правильно управлять домом и т.д. Они потом приходят на эту лавочку, начинают всему дому объяснять, как правильно управлять домом, с понятными искажениями. Но мы знаем эти искажения и у нас проблем с управлением этим домом становится меньше.

Р. Латышев: Солнечные батареи на крышах российских домов – это реальное будущее?

Е. Казаков: Почему будущее? Это реально сейчас. Уже строятся в Казани, Москве дома с фасадными солнечными панелями. На юге России часто встречаются частные домовладения, где на крышах установлены солнечные панели, кстати, и в Подмосковье тоже. У нас есть закон в помощь частному владельцу – закон о Микрогенерации, прочитайте его, пожалуйста.

А. Широков: Но там же есть затраты?

Е. Казаков: А вы хотите что-то получить, ничего не вложив?

А. Широков: Но это выгодно, окупается?

Е. Казаков: Да!

Р. Латышев: Спасибо, уважаемые Андрей Вячеславович и Евгений Вениаминович, что подробно рассказали о вашем видении реформирования жилищной сферы экономики.