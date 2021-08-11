Дмитрий Миронов: «В этом году финансирование проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» удвоено – до 1,1 миллиарда рублей»

Новая аппаратура станет хорошим подспорьем для ярославских врачей. Фото: Правительство Ярославской области

Новая медтехника поступит в больницы Ярославской области благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который на территории региона реализует областное правительство.

Большая ее часть в этом году будет приобретена в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Для двух профильных клиник Ярославля запланирована закупка 26 аппаратов.

– Оборудование обновит базу основных областных больниц, взрослой и детской, занимающихся диагностикой и лечением онкопатологий, – отметил губернатор области Дмитрий Миронов. – В этом году финансирование проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» удвоено – до 1,1 млрд рублей. Это дает нам возможность укрепить материальную базу учреждений и продолжить развитие системы ранней диагностики онкозаболеваний.

Сейчас идет активная работа по заключению контрактов на закупку аппаратуры. По словам директора департамента здравоохранения и фармации Василия Тубашова, четыре современных прибора для отделения онкологии и гематологии областной детской больницы уже законтрактованы и поступят осенью. В списке приобретений – передвижной рентгеновский аппарат, фотомикроскоп, УЗИ-аппарат экспертного класса и бестеневая потолочная лампа для операционной.

По сообщению областного правительства, для областной онкологической больницы приобретут 22 единицы техники. Уже определен поставщик передвижного рентгеновского аппарата типа «С-дуга» стоимостью 13,5 млн рублей. Современный комплекс подходит для повседневной практики и отличается своей многофункциональностью, надежностью, простотой в использовании.

- Главным приобретением этого года для нашей больницы станет компьютерный томограф. Также в планах закупка видеоэндоскопического комплекса, видеодуоденоскопа и гастроскопа, наркозно-дыхательного аппарата и других приборов, – пояснил главный врач областной клинической онкологической больницы Павел Нестеров. – Новая аппаратура станет хорошим подспорьем для специалистов, позволит заменить устаревшие и вышедшие из строя приборы.

Повысить качество и доступность медицинской помощи для пациентов с новообразованиями также поможет ввод нового хирургического корпуса онкобольницы, подчеркивает областное правительство. Сейчас степень его строительной готовности – 66%.