Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 11:56

Дмитрий Миронов: «В этом году финансирование проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» удвоено – до 1,1 миллиарда рублей»

Губернатор Ярославской области отметил, что закупка современного оборудования для лечебных учреждений региона уже идет
Мария СОКОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новая аппаратура станет хорошим подспорьем для ярославских врачей.

Новая аппаратура станет хорошим подспорьем для ярославских врачей.

Фото: Правительство Ярославской области

Новая медтехника поступит в больницы Ярославской области благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который на территории региона реализует областное правительство.

Большая ее часть в этом году будет приобретена в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Для двух профильных клиник Ярославля запланирована закупка 26 аппаратов.

– Оборудование обновит базу основных областных больниц, взрослой и детской, занимающихся диагностикой и лечением онкопатологий, – отметил губернатор области Дмитрий Миронов. – В этом году финансирование проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» удвоено – до 1,1 млрд рублей. Это дает нам возможность укрепить материальную базу учреждений и продолжить развитие системы ранней диагностики онкозаболеваний.

Сейчас идет активная работа по заключению контрактов на закупку аппаратуры. По словам директора департамента здравоохранения и фармации Василия Тубашова, четыре современных прибора для отделения онкологии и гематологии областной детской больницы уже законтрактованы и поступят осенью. В списке приобретений – передвижной рентгеновский аппарат, фотомикроскоп, УЗИ-аппарат экспертного класса и бестеневая потолочная лампа для операционной.

По сообщению областного правительства, для областной онкологической больницы приобретут 22 единицы техники. Уже определен поставщик передвижного рентгеновского аппарата типа «С-дуга» стоимостью 13,5 млн рублей. Современный комплекс подходит для повседневной практики и отличается своей многофункциональностью, надежностью, простотой в использовании.

- Главным приобретением этого года для нашей больницы станет компьютерный томограф. Также в планах закупка видеоэндоскопического комплекса, видеодуоденоскопа и гастроскопа, наркозно-дыхательного аппарата и других приборов, – пояснил главный врач областной клинической онкологической больницы Павел Нестеров. – Новая аппаратура станет хорошим подспорьем для специалистов, позволит заменить устаревшие и вышедшие из строя приборы.

Повысить качество и доступность медицинской помощи для пациентов с новообразованиями также поможет ввод нового хирургического корпуса онкобольницы, подчеркивает областное правительство. Сейчас степень его строительной готовности – 66%.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ