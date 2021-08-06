Шуйский водитель разбил машину и заявил в полицию об ее угоне Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию города Шуя Ивановской области поступило заявление от 42-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что вечером припарковал свою машину на улице Аникина, а на следующий день авто не обнаружил.

Местонахождение автомобиля оперативники установили быстро. Но постепенно начали выясняться интересные подробности. Например то, что накануне машина попала в ДТП – на ней неизвестный мужчина врезался в забор заправочной станции, после чего с места аварии уехал.

Ниточка потянулась и распутала весь клубок лжи: за рулем якобы угнанного автомобиля сидел его хозяин. Он и спровоцировал ДТП.

Отпираться заявителю было бессмысленно и мужчина признался: чтобы избежать материальных потерь за разбитую машину и покореженный забор, а также не нести ответственность за ДТП, он придумал заявить об угоне.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Общественная опасность рассматриваемого преступления заключается во введении в заблуждение органов правопорядка, которые тратят время и направляют свои усилия на раскрытие и расследование преступлений, которые на самом деле не совершались, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.