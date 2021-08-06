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Общество6 августа 2021 11:10

Ярославцев поддерживают по другим правилам

Пандемия способствовала ускоренной цифровизации сервисов – теперь большинство пользователей решают возникающие вопросы через интернет
Мария СОКОЛОВА
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Сергей Тимонин отметил, что сегодня личный кабинет оператора практически заменяет салон связи. Фото предоставлено Tele2

Сергей Тимонин отметил, что сегодня личный кабинет оператора практически заменяет салон связи. Фото предоставлено Tele2

Сотрудники - эмпаты

Об этом на встрече с журналистами и блогерами рассказал директор ярославского филиала Tele2 Сергей Тимонин. Он отметил, что в компании переход консультаций из офлайна в digital произошел «бесшовно», и сегодня личный кабинет оператора практически заменяет салон связи.

По итогам 2020 года число пользователей сервиса выросло на 40%. Чаще всего жители Ярославской области заходят в «Мой Tele2», чтобы настроить тариф или проверить услуги, продать гигабайты, а также – получить онлайн-консультацию специалиста в чате.

В компании особенно подчеркивают, что время ожидания в чате занимает не более нескольких минут, что особенно ценят пользователи. При этом дистанционное обслуживание ведется по другим правилам: сотрудников отличает эмпатия (сопереживание), они умеют эмоционально подстраиваться под беседу, ведут разговоры не по скриптам, а также – помогают клиентам в различных ситуациях.

- В службу поддержки совсем недавно обратилась женщина, у которой муж уехал на рыбалку и пропал, - рассказал Сергей Тимонин. – Она очень волновалась, поскольку сотовый супруга находился вне зоны действия сети уже несколько часов. Сотрудник поддержки созвонился с товарищем пропавшего рыбака и выяснил, что с мужчиной все в порядке: просто клев был хороший, а сотовый разрядился, но он уже едет домой.

Основано на реальных звонках

Поскольку подобных ситуаций в работе клиентского сервиса случается немало, оператор мобильной связи выпустил даже собственный сериал «Служба поддержки».

Пока сняты две серии - каждая по 15 минут. Они основаны на реальных обращениях клиентов и в начале июля текущего года появились на ютубе. В кинематографическом воплощении истории клиентов получили новое звучание в самых разных жанрах - от романтической комедии до триллера. Объединяет киноновеллы то, что их герои — сотрудники службы поддержки Tele2, всегда готовы помочь абонентам в сложной ситуации здесь и сейчас. Они демонстрируют искреннее сопереживание и действуют не по шаблонам. В этом проявляется философия «Других правил», которой сотовый оператор придерживается во всех направлениях своей деятельности.

Мини-сериал собрал уже свыше 5 млн просмотров, а под роликами – сотни положительных отзывов и благодарностей.

Такой подход в обслуживании принес компании победу в престижной премии СХ WORLD AWARDS. Оператор успешно выступил в 9 из 15 номинаций, получив лучшие результаты среди более чем 100 компаний.

Приятный бонус

Сотовый оператор старается радовать своих пользователей даже в мелочах. Так, ярославцам доступны особые предложения от партнеров компании в рамках программы «Больше». А буквально на днях этот список пополнился: теперь по промокоду в известной сети кофеен клиентам приготовят любой напиток с двадцатипроцентной скидкой.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ