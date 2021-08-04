В Костроме разборки двух водителей закончились стрельбой Фото: Иван МАКЕЕВ

29 июля в полицию Костромы обратился местный житель. По его словам, автомобиль, в котором он ехал, подрезала другая машина. Мужчина сфотографировал нарушителя и пригрозил, что обратится в ГИБДД. А дальше, как рассказал водитель, он увидел в руках у нарушителя пистолет и решил, что безопаснее будет не развивать конфликт дальше и уехать. Что он и сделал. При этом сзади уже были слышны звуки выстрелов.

Личность человека с пистолетом оперативники установили очень быстро. Но тот рассказал совсем иную историю. По словам мужчины, это его подрезали и чтобы остановить нарушителя он достал незаряженный пистолет и сделал несколько «холостых» выстрелов в воздух.

Пистолет изъят и отправлен на экспертизу. В отношении стрелявшего проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.