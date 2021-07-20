Тульские пожарные спасли двух моржей из Рыбинска

Хома и Зая могли бы не пережить дальнюю поездку при невыносимой жаре. ФОТО: ГУ МЧС по Тульской области

На счету тульских пожарных немало спасенных жизней, теперь к этому списку можно смело прибавлять двух моржей. Если бы не вовремя пришедшие на помощь сотрудники пожарной части №2 Тулы, ластоногие из Рыбинска Хома и Зая могли бы не пережить дальнюю поездку при невыносимой жаре.

- Мы везли моржей из цирка Рыбинска в Краснодарский край, на биологическую морскую станцию. Ночью сломался рефрижератор: мы не знали, сколько времени займет ремонт оборудования и можно ли его в принципе починить. Нужно было принимать какое-то стратегическое решение. Тула была ближайшим крупным городом, - рассказывает ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук Алексей Тимшин.

Пожарные поливали моржей из шлангов. ФОТО: ГУ МЧС по Тульской области

Как известно, слухами земля полнится. Вот и про тульских пожарных было известно, что они отличаются отзывчивостью и неравнодушием. Океанологи посмотрели по карте, где находится ближайшая пожарная станция и погнали туда. Спасатели в помощи не отказали, сразу же стали поливать моржей из шланга.

Пока одни пожарные охлаждали ластоногих, другие договаривались о машине для рыбинских путешественников. Откликнулась компания «Уникум Пласт Тула», которая помогла с погрузкой моржей в другой автомобиль и их доставкой в пункт назначения.