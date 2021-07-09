Два выстрела в воздух: костромским полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить водителя-рецидивиста

Водителя остановили только предупредительные выстрелы. ФОТО: УМВД по Костромской области

18-летний молодой человек сегодня, 9 июля, устроил гонки по улицам Шарьи Костромской области. В 7.40 на перекрестке улиц Адмирала Виноградова и Орджоникидзе инспектор ДТП велел остановиться водителю «Тойоты Камри». Но тот, вместо того, чтобы притормозить, дал по газам и попытался скрыться.

Машина мчалась по улицам Шарьи не раз создавая аварийные ситуации и только чудом их избегая. В итоге, чтобы остановить иномарку и, возможно, тем самым спасти жизни других участников движения, полицейским пришлось два раза выстрелить в воздух. Решив, что следующий выстрел будет на поражение, водитель все же нажал на тормоз.

За рулем иномарки сидел 18-летний житель Поназыревского района – хорошо знакомый многим инспекторам ДПС. Молодой человек трижды не смог пройти «городской» этап экзамена на получение водительских прав. Но это его не останавливало и юноша ездил без документов, за что был оштрафован уже более 10 раз.

- Как пояснил вам виновник, накануне на него наложили очередной административный штраф – 13 тысяч рублей. Поэтому он не остановился, попытался скрыться и избежать очередного крупного штрафа, - пояснили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

На юного костромича в очередной раз составили протокол.