В Костромской области, спасая своих детей, погиб известный российский генетик Олег Балановский

3 июля Олегу Балановскому исполнилось 44 года. ФОТО: страница Светланы Боринской, Facebook

5 июля во время отдыха на даче в Костромской области погиб известный российский генетик, руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский. О гибели ученого сегодня сообщила его коллега Светлана Боринская.

- Беда. Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило. Все коллеги в шоке. Соболезнования семье, друзьям и близким Олега. Талантливый, яркий ученый. Огромная потеря. Трудно поверить, - написала Светлана Боринская на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла на реке Унжа в деревне Ивакино Макарьевского района. По одной из версий, 44-летний Олег Балановский купался вместе со своими детьми - 8-летним сыном и 10-летней дочерью. Дети начали тонуть, отец помог им подплыть ближе к берегу, а сам выбраться не смог.

Тело ученого из воды пока не достали, на месте работают водолазы.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали ситуацию в СКР по Костромской области.

Олег Балановский - российский ученый-генетик, доктор биологических наук. Автор двух монографий "Русский генофонд на Русской равнине" и "Генофонд Европы", а также свыше 80 научных статей. Научная работа Балановского была посвящена исследованию русского генофонда, генофонда народов Северного Кавказа, Восточной Европы и Центральной Азии, а также выявлению глобальных закономерностей мирового генофонда, созданию картографических атласов. Активно боролся с лженаукой. Принимал участие в форуме "Ученые против мифов", в 2018 году выступал одним из экспертов по теме коммерческой генетики для журнала Forbes.