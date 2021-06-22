Ярославцам показали проект реставрации театра имени Федора Волкова

Архитекторы хотят сохранить неповторимый стиль постройки, придав ей при этом еще больше шарма и великолепия. Изображение: группа "Волковский театр" ВКонтакте

Пожалуй, каждый ярославец знает о том, что в нашем городе находится старейший драматический театр России. Широко известен он и за пределами города, ведь именно с него и началась история профессионального российского театра. Находится он практически в самом центре города и, конечно, входит в ту его часть, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Поскольку последнему зданию театра уже больше ста лет, оно нуждается в реставрации. Кстати, когда ученые и архитекторы начали исследовать постройку, дабы изучить ее основные свойства, конструктивную и техническую устойчивость, они обнаружили остатки предыдущего здания 1819 года постройки. И именно эта находка помогла выяснить, что же было символом театра по первичной задумке.

– Им была птица, несущая свет, лебедь с фонарем. Эти светильники были по всему периметру большого зала, - рассказал главный архитектор ЦНРПМ Сергей Куликов.

Именно такие детали и помогут архитекторам сделать театр как можно более похожим на «оригинал», а также передать дух эпохи, в которую он был построен. Стоит заметить, что при этом они не могут делать никаких пристроек и дополнительных сооружений, а поэтому заключены в рамки того объема, которое здание имеет на данный момент. Исходя из этого, как поясняет Сергей Куликов, они предлагают такой проект реставрации, который полностью сохраняет театр, делая его при этом еще большей культурной ценностью.

На месте, где сейчас находится декорационный цех, должна появиться еще одна сцена. Музейную зону расположат на третьем этаже, и арт-пространство - под самым куполом. Еще одним пунктом станет обновление сценического оборудования с применением новейших инженерных технологий. По проекту к новой сцене, зал которой будет рассчитан на 200 мест, с улицы будет вести отдельный вход. В этой части здания также оборудуют отдельный гардероб и буфет.

Главный архитектор сообщил, что проект реставрации здания театра должен быть готов в октябре-ноябре нынешнего года, а реализовать его планируется к 2023-2024 годам.