Прогноз погоды в Ярославле с 1 по 7 июня 2026: ожидаются ливни с грозами

В Ярославле с началом лета началось и потепление. До 30-градусной жары, которая была в мае, пока далеко, по погода постепенной налаживается. Правда, из-за атмосферных фронтов в городе периодически будут греметь грозы. Но, как сообщили в Центре "Фобос", вместе с облаками в регион станет поступать хорошо прогревшийся воздух, в результате столбики термометров поднимутся выше +20 градусов.

Погода в Ярославле с 1 по 7 июня 2026

В понедельник, 1 июня, в Ярославле ожидается переменная облачность, +16..18°, ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером - небольшой дождь. Ночью переменная облачность, температура +10..12°.

Во вторник, 2 июня, переменная облачность, небольшой дождь; ночью +10..12°, днем +16..18°, ветер северо-западный, умеренный.

3 июня, в среду, вновь переменная облачность, небольшой дождь; ночью +12..14°, днем +14..16°, ветер западный, умеренный.

В четверг, 4 июня, днем потеплеет до +21..23°, ночью +9..11°,в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, ветер слабый.

В пятницу, 5 июня, ожидается сильный дождь, возможна гроза; ночью +12..14°, днем +21..23°, ветер слабый.

Выходные, по прогнозам синоптиков, будут дождливыми. В субботу, 6 числа, небольшой дождь; ночью +13..15°, днем +23..25°, ветер слабый. В воскресенье, 7 июня, вновь небольшой дождь, возможна гроза; ночью +14..16°, днем +21..23°, ветер юго-западный, умеренный.

