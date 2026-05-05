Три альпаки пополнят животный мир Ивановского зоопарка

Для животных ивановского зоопарка обновляют вольеры. ФОТО: администрация Иванова

Три альпаки пополнят коллекцию зоологического парка Иванова к 155-летию города, сказал глава Максим Комиссаров.

Сейчас в Ивановском зоопарке, созданном в 1994 году, можно увидеть 143 вида животных и птиц – всего на территории парка проживают 763 особи. Среди подопечных есть те, что занесены в Красную Книгу Международного Союза охраны природы и природных ресурсов.

Ивановский зоопарк входит в программы по сохранению редких видов животных: японских журавлей, зубров, стерхов, дальневосточных леопардов. Кроме того, здесь размножаются редкие виды - филины, степные орлы, беркуты, японские и белые журавли, полярные волки.

В этом году для крупных хищных птиц, на которых специализируется зоопарк, взамен устаревших построят новые вольеры. По словам руководителя парка Аркадия Борзова, в них должны будут переехать сипы и грифы.

Сейчас в учреждении приступили к демонтажу вольеров, где раньше содержались копытные животные. Звери обживают другую территорию. Как рассказали в зоопарке, раньше в вольерах было асфальтовое покрытие. Для обслуживающего персонала, который проводил уборку, это, конечно, удобно, но животным причиняли сильный дискомфорт. Покрытие в новых вольерах частично будет грунтовым, частично – с растительностью. Также построят навесы и домики, под которыми и в которых смогут укрыться четвероногие обитатели зоопарка.

«В этом году планируется строительство еще одного домика с навесом для копытных животных, подрядчик уже известен. Таким образом, будет закончено формирование единого комплекса для содержащихся в зоопарке достаточно крупных зверей», - поделился планами Аркадий Борзов.

Где-то работы только начинаются, а где-то уже подходят к концу. Заканчивается строительство современного вольера для лис. Миллион рублей на новых дом для рыжих выделили социальные партнеры зоопарка. Посетители будут наблюдать за животными через смотровые окна. Подобный вольер для волков открыли в прошлом году, у гостей этот объект пользуется большой популярностью.

В планах на лето - обустройство еще одного вольера для хищных животных. Он тоже будет со смотровыми стеклами.

Общий объем финансирования на улучшение условий содержания животных в этом году составит порядка 5 миллионов рублей - более половины из них средства бюджета Иванова.

Кроме того, в зоопарке продолжается реализация социальной программы «Возьми опеку над животным». Присоединился к проекту и глава города. Максим Комиссаров взял под опеку европейских лесных котов. Пара хищных зверей в начале апреля поселилась в Ивановском зоопарке.

«Европейские лесные коты — это новый вид в нашей коллекции. Они приехали к нам из Новосибирского зоопарка в апреле и уже стали любимцами посетителей. Ранее этот подвид лесных котов содержался только в двух зоопарках страны — Новосибирске и Екатеринбурге», - уточнил Аркадий Борзов.

Напомним, программа по опеке животных действует в зоопарке уже 27 лет. За это время более 100 животных обрели своих спонсоров - юридических и физических лиц. Средства, полученные от опекунов, направляют на развитие зоопарка и улучшение условий содержания животных.