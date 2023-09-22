Путешествие во времени: в Ярославле пройдет завершающий этап проекта «Музейная набережная»

23 сентября в центре Ярославля состоится масштабное театрализованное представление. ФОТО: предоставлено организаторами проекта "Музейная набережная"

23 сентября в центре Ярославля состоится масштабное театрализованное представление. Проект «Музейная набережная. Герои улиц» совместно с Международным Волковским фестивалем проведут экскурс в прошлое и покажут, каким был город и его жители несколько веков назад.

Ярославцы смогут перенестись во времена Российской империи и пообщаться со своими историческими соотечественниками и даже некоторыми литературными персонажами.

Во дворе Музея истории города будет организована интерактивная программа с чаепитием, игрой в бильярд и выставками. Там можно будет отдохнуть и развлечься в компании героев проекта. В их число войдут знаменитые купцы Карзинкин и Понизовкин, генерал-губернатор Алексей Мельгунов и основатель театральной школы Фирс Шишигин. Все эти люди, когда-то жившие в Ярославле, сделали для него очень многое, но их имена стали забывать. В городе не осталось почти ничего, что напоминало бы об их вкладе в его историю. Их фамилий нет в названиях улиц, но они достойны того, чтобы о них знали. Об их жизни и расскажут исследователи-эксперты, собравшись во дворе бывшей купеческой усадьбы Василия Кузнецова.

Помимо душевных «посиделок» за самоваром, частью программы станут театрализованные действа. Мини-спектакли по пьесам Островского покажут на набережной. В представления будут вовлечены и сами зрители, так что совершить путешествие в мир литературы и истории сможет любой желающий. Здесь же будет организована читальня под открытым небом. Посетители смогут проникнуть в самую сокровенную часть жизни ярославских героев: дневники, размышления, воспоминания.

Не обойдутся гуляния и без ярмарки. Как и две сотни лет назад, на набережной выстроятся ряды прилавков и киосков. В них можно будет найти товары ручной работы от ярославских мастеров и полакомиться местными деликатесами.

Полную программу можно узнать здесь.

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