Студентка из Ярославской области спасла жизнь водителю в Пятигорске

Председатель Муниципального совета Ростова Светлана Кичкова рассказала, как ее дочь спасла жизнь человеку. ФОТО: страница Светланы Кичковой ВКонтакте

Варвара Кичкова из Ярославской области, которая сейчас учится на первом курсе медицинского колледжа в Пятигорске, спасла жизнь человеку. Эту историю, которая, к счастью, закончилась благополучно, рассказала мама девушки, председатель Муниципального совета Ростова Светлана Кичкова.

Сначала Светлана получила от дочери смс, которое, мягко говоря, заставило женщину поволноваться. В сообщении Варвара спрашивала, чем можно отмыть кровь на одежде. Оказалось, что девушка стала свидетелем ДТП, которое произошло на проспекте Калинина в Пятигорске. Столкнулись грузовик и легковушка.

- Из легковой машины мужчину выбросило на проезжую часть дороги. Наш ребенок оперативно бросился на помощь потерпевшему. Поняв, что остаются считанные минуты жизни человека, она не медля вскрыла на горле трахею, вставила трубку, тем самым дала потерпевшему возможность дышать. Вызвала скорою, - пишет Светлана Кичкова на своей странице ВКонтакте.

Приехавший фельдшер скорой помощи поинтересовался, сколько Варваре лет, где она учится и откуда на первом курсе знает, что нужно делать в такой ситуации.

- Ответ Варвары потряс всех: «Смотрела видеоролики «Медицины катастроф», - говорит мама девушки.

На лекцию студентка, конечно же, опоздала. Но когда она объяснила причину, сокурсники ей зааплодировали. А педагог по предмету «Оказание первой медицинской помощи» поставила «пять».

Известно, что пострадавший в аварии мужчина жив и уже идет на поправку.