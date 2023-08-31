«Альфа – это люди»: в Ярославле показали спектакль о работе легендарного спецподразделения

На сцене ярославского ДК Добрынина состоялся показ нового спектакля «Люди А на службе Отечеству». Фото: Рада Шпилевая

29 августа на сцене Ярославского ДК Добрынина состоялся показ нового спектакля «Люди А на службе Отечеству». Впервые в форме театрального представления было рассказано о работе спецподразделения ФСБ «Альфа». Постановка была создана по мотивам документального романа, написанного ветераном подразделения подполковником, президентом Союза «Офицеры Группы «Альфа» Алексеем Филатовым.

После окончания службы он стал инициатором не одного творческого проекта: писал песни, записывал клипы, сотрудничал с известными музыкантами, снимал фильмы, создавал книги.

Все описанные события и герои не вымышлены. Фото: Рада Шпилевая

- Выйдя в запас, я занялся творчеством. Шесть лет назад что-то подтолкнуло к большему развитию, и я написал свою первую книгу «Люди А», хотя никогда не планировал становиться писателем. Я считаю, что она удалась прежде всего из-за откровенности повествования. И она не столько про стратегию и тактику боев, борьбу с террористами, сколько про людей, которые служат в этом легендарном подразделении, – говорит офицер.

И действительно, каждой сценой и строкой автор пытается донести одну мысль: в работе «Альфы» очень важен человеческий фактор. Зачастую он становится решающим. И бойцы, и те, кого они защищают, и даже те, от кого приходится защищать – все они в первую очередь люди. Каждый со своими мыслями, мотивами, принципами. Каждый со своей судьбой. О том, как эти судьбы порой переплетаются между собой, и рассказали зрителю в спектакле.

Все описанные события и герои не вымышлены: у них есть реальные прототипы, и писатель даже сохранил подлинные фамилии многих из этих людей. Представление было дополнено документальными кадрами с мест проведения специальных операций. Также оно сопровождалось музыкальными композициями в исполнении Алексея и его боевого товарища. Все вместе произвело на зрителей сильное эмоциональное воздействие.

Особенно внимательно за действием следила молодая часть аудитории: курсанты, кадеты, ребята из военно-патриотических объединений. Специально для них перед показом была организована встреча с ветераном «Альфы» майором запаса Владимиром Елисеевым. Офицер рассказал юным слушателям об истории подразделения, особенностях отбора и службы в нем, а также поделился личным опытом. Он объяснил, что главными качествами бойца должны быть не сила и безрассудная отвага, а, прежде всего, ум и рассудительность.

- Голова ведь нужна не для того, чтобы об нее кирпичи ломать, а чтобы при надобности суметь в долю секунды принять правильное решение, от которого будет зависеть твоя жизнь, жизнь твоих сослуживцев и, конечно, заложников, - резюмировал Елисеев.

После радушного приема в Ярославле спектакль отправится в другие города России. Фото: Рада Шпилевая

Было заметно, что большинство ребят ушли с мероприятия заинтересованными. А кто-то, возможно, даже вдохновился на то, чтобы связать свой будущий путь именно с этой непростой работой.

После радушного приема в Ярославле спектакль отправится в другие города России. В организации постановки и ее показов авторов идеи поддержал Президентский фонд культурных инициатив. А гастроли в нашем городе помогло провести общественное движение «Нашим детям здесь жить».