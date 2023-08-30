Ярославский Сабантуй - праздник дружбы

Жителей и гостей Столицы Золотого кольца приветствовали представители органов власти и общественных организаций. Фото Дмитрий СКОБЕЛЕВ

Сила - в единстве

Как всегда, главные организаторы Сабантуя - национально-культурные автономии татар Ярославской области и города Ярославля. Их гостями и партнерами стали представители всех народов, живущих в регионе.

- От имени многонационального содружества ярославцев искренне поздравляю всех вас, и особенно наших друзей башкир и татар, с замечательным праздником. Мы не должны терять свои традиции и культуру, не должны стесняться своих корней. Не случайно Президент России Владимир Путин в прошлом году издал указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Чем больше мы будем делиться друг с другом богатым наследием наших народов - тем лучше будем друг друга слышать, глубже понимать, крепче дружить. Желаю всем нам, чтобы праздник, уходящий корнями в глубь веков, был ярким, помогающим сохранять нашу самобытность, единство и стойкость! - сказал на торжественном открытии Сабантуя председатель Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России Нур-Эл Хасиев.

Прозвучали со сцены и поздравления, направленные в Ярославль главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. А затем к зрителям вышли артисты, певцы, музыканты и танцоры из Ярославской области и Татарстана.

Что такое Сабантуй

Сабантуй - народный праздник, общий для татарского и башкирского народов. В Ярославской области татар традиционно намного больше, поэтому представители двух родственных народов взаимодействуют в одной общественной организации - региональной национально-культурной автономии татар Ярославской области.

Справа - танцоры из Казани. На них - народные костюмы крещеных татар. Фото Дмитрий СКОБЕЛЕВ

Сабантуй не имеет отношения к мусульманской религиозной традиции, это народный праздник. Этим Сабантуй схож с веселой и широкой русской Масленицей. Но, поскольку татары и башкиры являются народами, в основном исповедующими ислам, то религиозные традиции накладывают серьезный отпечаток на их современную культуру.

Сабантуй проводится в Ярославле уже два десятилетия. Праздник традиционно позиционируется организаторами как интернациональное мероприятие, на него приглашаются ярославцы и гости нашего региона любой национальности и вероисповедания.

От чак-чака до куряша

- Мы всегда стараемся сделать Сабантуй ярким, добрым и веселым, познакомить друзей с нашей культурой и традициями. Замечательно, что в этом нам из года в год содействуют правительство Ярославской области и друзья-благотворители, - рассказал нам Рустэм Абдрахимов, заместитель руководителя региональной национальной автономии татар. - Помимо концерта организуем много площадок с традиционными играми - можете побиться на мешках, стоя на бревне, попытаться разбить горшок с завязанными глазами, повыжимать гири, поучаствовать в беге в мешках… Много интересного и веселого! А одно из главных событий - соревнования по нашей национальной борьбе куряш. Между прочим, в Ярославле есть чемпионы России и мира по этому виду спорта! Победителя ждет приз - барашек. Вон он пасется на травке - ждет своего нового хозяина.

Одно из главных событий праздника - соревнования по национальной борьбе куряш.Фото Дмитрий СКОБЕЛЕВ

- Сабантуй - это праздник родной земли, честного труда, красоты и мужества, настоящей дружбы. Очень рады гостям! И приготовили угощения, в первую очередь наше медовое печенье чак-чак и треугольные пирожки эчпочмак. В татарской кухне много выпечки, и она очень хороша и вкусна, - приглашал получать удовольствие от праздника руководитель татарской национальной культурной автономии Нургали Хайруллин.

Действительно, Сабантуй, как всегда, получился ярким, вкусным и веселым!

По страницам истории

Наверное, в заключение не будет лишним напомнить нашим читателям, что татары живут на территории сегодняшней Ярославской области уже много столетий. Вот лишь два примера.

Преподобный Петр Ордынский, царевич Ростовский. В 1253 году епископу Ростова Кириллу пришлось поехать в Орду. Там пастырь излечил ханского сына. А на обратном пути его нагнал Даир Кайдагул, племянник ханов Батыя и Берке, правнук Чингисхана. Он попросил владыку взять его с собой в Ростов.

В Ростове Даир принял православие и был наречен Петром. Стал другом с Борисом, князем Ростовским. Женился и имел многочисленное потомство. После смерти любимой жены принял постриг в основанном им на берегу озера Неро Петровском монастыре.

Поскольку Петр при всей своей знатности отличался удивительной скромностью и добротой, ростовцы начали его почитать сразу после кончины. Официально он был причислен к лику святых в 1547 году, канонизирован в лике преподобного, память его отмечается в соборе Ростово-Ярославских святых.

При правнуке святого Петра, Игнатии, случилось нашествие на Ростов хана Ахмыла, разорившего по пути Ярославль. Игнатий встретил воинство на берегу озера Неро, близ монастыря, основанного св. Петром. И объяснил хану, что происходит от Чингисхана. Благодаря потомку преподобного Петра Ростов был спасен от разорения.

Откуда наша романовская овечка?

В 1563 году по воле Ивана Грозного произошло массовое переселение на Ярославскую землю служилых ногайцев и татар. Город Романов, теперь Тутаев, был отдан им во владение. Отсюда пошел княжеский род Юсуповых.

А еще с переселением татар связывают развитие на Ярославской земле овцеводства, давшего всем нам известную породу - романовскую овцу.

Мероприятие проходило в рамках реализации подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Данный текст создан в рамках информационного проекта «Ярославия - земля согласия».