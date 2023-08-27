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Общество27 августа 2023 14:20

В Ростове Ярославской области снимают фильм «Иван Васильевич меняет все»

Об этом рассказал глава города Сергей Тихомиров
Анастасия ГОЛУБЕВА
Фильм можно будет увидеть на экранах 31 декабря. ФОТО: страница Сергея Тихомирова ВКонтакте

Фильм можно будет увидеть на экранах 31 декабря. ФОТО: страница Сергея Тихомирова ВКонтакте

В Ростове Ярославской области снимают фильм с рабочим названием «Иван Васильевич меняет все». Об этом рассказал глава города Сергей Тихомиров. Вчера, 26 августа и сегодня на улицах Ростова проходят съемки полнометражной комедии. На экранах фильм можно будет увидеть 31 декабря на канале ТНТ.

По некоторым улицам в эти выходные нельзя было проехать на машине, движение было перекрыто для того, чтобы не прерывать съемочный процесс у Ростовского кремля.

- По задумке авторов полнометражного фильма с рабочим названием "Иван Васильевич меняет все" без съемки бегущих стражников и конницы у стен Ростовского кремля "в живую" фильм не будет наполнен яркими красками, и настроение оригинального фильма потеряет смысл, - отметил Сергей Тихомиров.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ