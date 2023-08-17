Михаил Евраев: «Приватизация исторических зданий будет способствовать развитию туризма в регионе»

Михаил Евраев: – Количество туристов в регионе необходимо увеличить – и не на 20 или даже 50%, а в разы. Фото: Правительство Ярославской области

Развитие туризма в регионе 17 августа обсудили на организованной правительством области стратегической сессии, в работе которой приняли участие отельеры, сотрудники турфирм, представители профильного малого и среднего бизнеса и органов власти. Основные направления развития отрасли обозначил губернатор Михаил Евраев.

– Количество туристов в регионе необходимо увеличить – и не на 20 или даже 50%, а в разы, – сказал Михаил Евраев. – Сейчас мы создаем новые возможности для открытия новых туробъектов: ресторанов, кафе, гостиниц. И для этого вовлекаем в хозяйственный оборот исторические здания, которые заняты государственными и муниципальными структурами. Будем их приватизировать, чтобы шло увеличение экономической активности, появлялись новые предприятия и рабочие места.

Михаил Евраев отметил, что каждый город и поселок Ярославской область обладает особым колоритом, привлекающим путешественников, и очень важно учитывать эти особенности при развитии территорий. Продвижению культурных, исторических и природных достопримечательностей будет способствовать новый туристический портал. Его разработка при контроле правительства области уже идет.

На тематических секциях участники стратсессии обсудили точки роста, которые могут обеспечить общий прирост турпотока в регион. В числе перспективных направлений развития отрасли также названы спортивный, детский, школьный туризм. Эксперты дали рекомендации по их развитию.

Кроме того, обсудили подготовку кадров для отрасли. Завкафедрой рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ Виктор Кружалин выступил с предложением создать при губернаторе профильный координационный совет.

Все рекомендации участников сессии будут использованы для формирования правительством области региональной стратегии туризма.