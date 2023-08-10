Спасатели Костромы помогли девушке слезть с дерева

Не только кошек приходится снимать с деревьев спасателям, но и людей.

Не только кошек приходится снимать с деревьев спасателям, но и людей. На днях сотрудники пожарно-спасательной службы Костромской области помогли спуститься на землю девушке-парашютистке.

Вызов поступил на улицу Костромская. У дома №108а в ветках дерева запуталась любительница экстремальных видов спорта.

- Унесенная ветром спортсменка оказалась далеко от расчетной точки приземления, запуталась в ветках и никак не может выбраться. Доставать экстремалку пришлось с помощью специального снаряжения и пожарной лестницы, - рассказали в региональной пожарно-спасательной службе.

Спасатели распутали стропы, затем спустили с дерева саму парашютистку, и ее снаряжение.