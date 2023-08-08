В Ярославской области разлучили новорожденного мальчика с его мамой

Детский омбудсмен проверил информацию об изъятии ребенка у матери-инвалида. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Несколько дней назад в ярославских пабликах появилась информация об изъятии новорожденного у матери. Жительница деревни Дертники Ростовского района Вера О. 1 июля родила здорового мальчика, но, по словам депутата Муниципального совета Ростова Сергея Богачкова, уже через несколько дней после выписки из роддома мать и сына разлучили.

- В Дертники заявились сотрудники опеки вместе с полицией. Со слов соседей, малыша забрали под предлогом лечения в больнице, а мамочке предложили подписать отказ от ребенка на 6 месяцев! Мама в страхе за малыша подписала все, после чего ребенка увезли и больше она его не видела, - говорит Сергей Богачков. - Сейчас молодая женщина находится в шоковом состоянии. Соседи пытаются ей помочь. Обратились ко мне. Вместе с мамой составили все необходимые заявления.

По словам соседей, молодая мать не пьет, не курит, дома старается поддерживать чистоту и порядок.

- У нее группа инвалидности, эпилепсия вроде. Ей даже врачи предлагали от ребеночка избавиться, но она решила рожать. Все для малыша есть, все чистенькое, хорошее. Она с братом живет, он работает, а она по хозяйству. Хорошая семья, - приводят слова соседей в группе благотворительного фонда «ДоброЯр» ВКонтакте.

Этот фонд взял Веру под свою опеку. Сначала будущей маме помогали подготовиться к родам и купить все необходимое для малыша, теперь пытаются вернуть ей ребенка. Волонтеры обратились во все инстанции, какие только можно. Проверку провел уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Он нарушений в том, что произошло, не усмотрел.

- Информация, изложенная в соцсетях, не соответствует действительности. Ребенок из семьи не изымался. За детей в Российской Федерации отвечает семья и государство. Ребенку оказывается необходимая медицинская и социальная помощь, в соответствии с действующим законодательством. Мама имеет возможность ежедневно общаться с ребенком и получать необходимые навыки для его содержания и воспитания, - сообщили в аппарате уполномоченного.

А Михаил Крупин напомнил, что распространение информации, порочащей органы исполнительной власти, предусматривает ответственность, в том числе, уголовную.

А «ДоброЯр» тем временем продолжает помогать Вере. Сейчас объявлен сбор на косметический ремонт дома, в котором живет Вера с братом.

- В доме хоть и чисто, но нужно освежить: покрасить полы, поклеить обои, побелить потолок, сделать перегородку у печи. Лучше бы, конечно, поменять мебель. Мы с вами сделали много добрых дел и эта ситуация не должна остаться в стороне, - пишут волонтеры.