В Иваново на смену изматывающей жаре придет прохлада

Аномальная для августа жара очень скоро пойдет на спад. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аномальная для августа жара очень скоро пойдет на спад, предупреждают синоптики. Сегодня, 7 августа, столбики термометров еще показывают +30, но уже с завтрашнего дня показатели начнут уменьшаться.

- Со вторника в небе появятся кучево-дождевые облака, сопровождаемые локальными дождями и грозами, что освежит воздух. Температура понизится до +24..+29 и с каждым днем показания термометров будут сбрасывать по одному градусу и в конце недели вернутся в климатическое русло - +19..+24, - рассказали в Центре «Фобос».

По прогнозам специалистов, 30-градусной жары в этом сезоне больше не будет. Установится вполне комфортная температура, которая всего лишь на пару градусов окажется выше климатической нормы последнего летнего месяца. Метеорологическое лето продлится до середины сентября.