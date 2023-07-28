В Костроме на старой иконе под листами писчей бумаги нашли образ святого

Под слоями бумаги оказалось изображение Николая Чудотворца. ФОТО: Костромской музей-заповедник

Самое настоящее открытие совершили студенты Московского института имени В.И. Сурикова на реставрационной практике в Костромском музее-заповеднике. Одна из старых икон долгое время хранила свой секрет, но его удалось раскрыть молодым специалистам.

Икона, найденная во время музейных экспедиций в 1970-1980-х годах, была полностью скрыта от глаз: вся ее поверхность находилась под непроницаемым слоем листов писчей бумаги, которые играли роль реставрационных заклеек. Реставрационный совет музея принял решение снять заклейку, доверив эту работу представителям МГАХИ им. В.И.Сурикова.

За работу взялись три человека: студент третьего курса Кирилл Кормилицин, старший преподаватель Александр Неретин и руководитель мастерской реставрации живописи МГАХИ им. В.И.Сурикова Александр Козьмин.

- Видимо, когда-то условия хранения иконы были неподобающими: красочный слой утратил связь с грунтом. Поэтому работали осторожно, чтобы при удалении заклеек не пострадало изображение. Бумагу снимали поэтапно, одновременно укрепляя красочный слой и грунт. К счастью, икона была заклеена щадяще, без агрессивного клея, - рассказал Александр Козьмин.

В итоге удалось очистить икону от бумаги. Под ее слоями оказалось изображение Николая Чудотворца. Он написан в полный рост, с Евангелие в левой руке. В верхней части иконы – Иисус Христос и Богоматерь. В нижней – добавочные сюжеты, скорее всего, сцены из жизни святого.

- Но пока они непонятны. Живопись сейчас под темным слоем олифы, есть многочисленные утраты красочного слоя с грунтом. Кроме того, под заклейкой открылись ожоги – видимо, от свечей или лампад, - говорит Кирилл Кормилицин.

Специалисты оценили состояние иконы как хорошее. Установили, что художник использовал качественные краски и твореное серебро. Изучение изображения и реставрация образа продолжится в МГАХИ.