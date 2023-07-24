Врачи Ярославской области спасли пациента с ранением сердца

В спасении пациента с ранением сердца принимали участие четыре бригады врачей. ФОТО: страница Сергея Луганского ВКонтакте

Житель Брейтово остался жив, благодаря профессионализму врачей. Бороться за пациента в экстренном порядке собрались четыре бригады медиков.

- Мужчина получил тяжелое ранение сердца. Только высокий профессионализм, четкая координация действий врачей и их слаженная работа позволили спасти молодого человека, когда шансов практически не было. О серьезности ситуации говорит тот факт, что пациенту пришлось ушивать раненое сердце, - рассказал об операции глава департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Луганский.

Руководитель регионального депздрава назвал имена тех, кто совершил чудо. Это врач-хирург Павел Карпов, хирургические сестры Светлана Шмарина и Виктория Варфоломеева, фельдшер скорой помощи Людмила Ситникова, бригада экстренной консультативной скорой медицинской помощи ГБУЗ ЯО «ССМП и ЦМК», в состав которой вошел торакальный хирург Евгений Тришин, а также анестезиолог-реаниматолог Людмила Почтовая и хирург Алексей Сачков.

Сейчас состоянии раненого мужчины стабильное. Он находится в больнице на лечении.