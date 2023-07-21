В Ярославле начался фестиваль «Ярославское книжное обострение-2023»

В Ярославле начался большой книжный фестиваль. ФОТО: группа Фестиваль «Ярославское книжное обострение» ВКонтакте

21 июля стартовал фестиваль «Ярославское книжное обострение-2023». Книжные ярмарки, лектории, мастер-классы и интерактивные программы пройдут в Бутусовском парке и Областной библиотеке имени А.А.Некрасова. Свои бестселлеры и новинки представят более 30 издательств и 20 авторов со всей страны, впервые на фестиваль приедут издательства из Волгограда и Республики Коми.

Фестиваль станет интересным и долгожданным событием не только для любителей книг, но и для самих писателей. Член Союза детских и юношеских писателей Наталья Спехова-Роси рассказала, чем же полезен фестиваль для тех, кто пишет:

- Писатель должен взаимодействовать со своей аудиторией напрямую. Это обязательно для того, чтобы понимать своего читателя, чувствовать, чем он живет, видеть отклик на книги. Это дает колоссальный опыт. К тому же я, например, детский писатель, а если мои дети уже выросли, как я узнаю о проблемах и потребностях сегодняшнего поколения подростков? Каждый ребенок приносит на встречу истории, которые помогают понять, в какой литературе он нуждается. Для начинающих крайне важно расширять круг своих знакомств, общаться с другими писателями, получать обратную связь. Кроме того, на фестивалях можно познакомиться с издателями, организаторами, библиотекарями, читателями, а это дорогого стоит.

Программа фестиваля

21 июля пройдет лекция о личных финансовых планах (Андрей Сметанников), Молодежный эко-квиз «GREEN PIN-код», творческая встреча с писателями Натальей Спеховой-Роси, Ларисой Лариной, Ольгой Алексеевой и Евгенией Бахуровой, интерактивная программа «Культ.Чтения», интерактивные игры «Полезное безделье» и «Как все устроено», презентации книг Натальи Ключаревой «Ивана» и Снежаны Каримовой «Приплывший дом», экскурсия в фондохранилище библиотеки «Лабиринт Библиоманта», встреча с редакцией журнала «Юность».

22 июля ожидается интерактив с погружением в атмосферу литературы XIX века, интерактивная программа «Пошуршим» с розыгрышем книг, «Да пребудет с тобой Сила!» и «Как всё устроено», мастер-класс «Почемуль и Потомухля», творческие встречи с писателями Василисой Кошкиной, Александром Череминым и Марией Бычковой, презентация книги «Семейные сказы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и книги Дарьи Озеровой «Рассказы старого зеркала. Из истории XX века», лекции «Образ короля Артура и его роль в мировой культуре» и «Владимир Теляковский и Федор Шаляпин. Два гения, два друга», программа танцевальной студии SwingTown и детской группы JazzKids.

23 июля пройдут интерактивные программы «Пошуршим», «Культ.Чтения» и «Как все устроено», лекции «Писатель Андрей Макин - русский француз» и «Музыка в литературе», творческая встреча с писателями Ольгой Малышкиной, Ильей Алексеевым Валентином Постниковым и поэтами Татьяной Галкиной и Анной Голубевой, расскажут историю романа Юрия Дружкова «Кто по тебе плачет», ожидается встреча с краеведом Натальей Обнорской и музыкальная программа «Кавер-квартирник».

По вечерам в парке – танцы и живая музыка. Подробную программу фестиваля можно узнать здесь.