В мэрии Ярославля рассказали, кому положены «ЯрКарты» и как их получить

Жители Ярославля могут получить специальную «ЯрКарту».
Фото: Правительство Ярославской области
Жители Ярославля могут получить специальную «ЯрКарту», по которой предоставляются скидки в магазинах, аптеках, химчистках, парикмахерских, медцентрах и ателье. На данный момент в проекте участвует 21 предприятие, полный список можно узнать здесь. Размер скидок составляет от 5 до 25%.
Получить «ЯрКарту» могут:
- пенсионеры по старости и инвалидности,
- многодетные семьи,
- ветераны боевых действий,
- члены семей участников СВО.
Обратиться за получением карты нужно в территориальный отдел соцподдержки населения по месту жительства.
Контакты территориальных отделов социальной поддержки:
- Ленинградский проспект,50, кабинет 115,
Телефоны: 40-95-32, 55-73-14;
- проспект Машиностроителей,36, кабинет 21,
Телефон: 40-43-93;
- улица Нахимсона,17, кабинет 1А, 2Б,
Телефоны: 40-90-16, 40-90-18;
- улица Б.Федоровская,43, кабинет 103,
Телефон: 40-44-50.
При себе необходимо иметь:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
- документ, подтверждающий статус получателя карты (удостоверение ветерана боевых действий, многодетной семьи, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, документы, подтверждающие родство).