В мэрии Ярославля рассказали, кому положены «ЯрКарты» и как их получить

Жители Ярославля могут получить специальную «ЯрКарту». Фото: Правительство Ярославской области

Жители Ярославля могут получить специальную «ЯрКарту», по которой предоставляются скидки в магазинах, аптеках, химчистках, парикмахерских, медцентрах и ателье. На данный момент в проекте участвует 21 предприятие, полный список можно узнать здесь. Размер скидок составляет от 5 до 25%.

Получить «ЯрКарту» могут:

- пенсионеры по старости и инвалидности,

- многодетные семьи,

- ветераны боевых действий,

- члены семей участников СВО.

Обратиться за получением карты нужно в территориальный отдел соцподдержки населения по месту жительства.

Контакты территориальных отделов социальной поддержки:

- Ленинградский проспект,50, кабинет 115,

Телефоны: 40-95-32, 55-73-14;

- проспект Машиностроителей,36, кабинет 21,

Телефон: 40-43-93;

- улица Нахимсона,17, кабинет 1А, 2Б,

Телефоны: 40-90-16, 40-90-18;

- улица Б.Федоровская,43, кабинет 103,

Телефон: 40-44-50.

При себе необходимо иметь:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,

- документ, подтверждающий статус получателя карты (удостоверение ветерана боевых действий, многодетной семьи, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, документы, подтверждающие родство).