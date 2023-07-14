В Ярославле мать утопила в реке 10-месячную дочь

В реке Которосль в Ярославле найдено тело 10-месячной девочки. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В реке Которосль в Ярославле найдено тело 10-месячной девочки. По подозрению в убийстве ребенка задержана ее мать, 35-летняя женщина.

- На теле младенца имеются признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

По данным источника КП-Ярославль, мать малышки замужем, вместе с супругом они воспитывают двух сыновей 3 и 7 лет. Вечером 13 июля женщина со старшим ребенком и дочерью пошла гулять к Толбухинскому мосту.

- Она оставила мальчика на берегу, а сама вместе с младенцем пошла к воде и долго не возвращалась. Сын побежал к отцу, сказать, что мамы с сестрой нет. Тот пришел на берег, а потом вызвал полицию, - сообщили КП-Ярославль.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотив преступления. Женщина дает показания.

- Долго-долго ходили, от Ярославля Главного прошли, оказались на мосту, - говорит она.