Город в Ивановской области останется без горячей воды

Фурманов Ивановской области на сутки останется без горячей воды. Фото: Полина Вачнадзе

Фурманов Ивановской области на сутки останется без горячей воды, сообщили в администрации Фурмановского района.

Подача горячего водоснабжения будет прекращена с 10 утра 3 августа до 11 утра 4 августа из-за плановых ремонтных работ на газораспределительной станции.

Кроме того, по информации, предоставленной МУП «Теплосеть», на четыре дня горячую воду отключат в домах на улицах Возрождения, Крестьянской, Хлебникова, Ивановской, Пролетарской, Н.Двор, Советской, Революционной и Белова.

- В связи с остановом котельной в Революционном переулке, горячая вода не будет подаваться с 13:00 31 июля до 13:00 4 августа, - уточнили в МУП «Теплосеть».