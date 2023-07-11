Каждый выход из дома смертельно опасен: жителям новостройки в Ярославле приходится ходить по обочине оживленной трассы

Зимой передвигаться здесь практически невозможно Фото предоставлено жильцами дома

Дошел до остановки и не попал под машину – уже хорошо. Жители дома №4 на улице Гончарова в Ярославле каждый день подвергают свою жизнь опасности из-за незавершенного благоустройства территории. Их новостройку сдали, а вот тротуар и пешеходный переход сделать «забыли». И приходится ярославцам ходить по обочине Суздальского шоссе или перебегать его, нарушая ПДД и рискуя попасть под машину.

Мытарства людей длятся уже два года. Большая часть дома заселена молодыми людьми: треть из 84 квартир получили дети-сироты, в других живут в основном семьи с детьми. К благоустройству двора ни у кого претензий нет, а вот путь от дома до остановки, школы и детского сада ежедневно превращается в квест.

Жильцам дома на Гончарова приходится перебегать дорогу, нарушая ПДД Фото предоставлено жильцами дома

- Есть только обочина, которую зимой заметает снегом, а осенью и весной размывает дождями. Приходится ходить по проезжей части рядом с несущимися автомобилями, - рассказывает жительница дома Алена Лебедева.

Есть еще путь через частный сектор, но, во-первых, людям приходится делать большой крюк, а во-вторых, дорога там оставляет желать лучшего: зимой она завалена снегом, в сезон дождей покрыта грязью. С коляской тут особо не пройдешь.

Ярославцы не раз обращались в ГИБДД и департаменты с просьбой сделать тротуар, но после ответов чиновников, уже не надеются на него.

- Устройство тротуара возможно только при капитальном ремонте дороги в целом. Мероприятие по устройству и ремонту будет запланировано на последующие периоды, - таков ответ Департамента городского хозяйства мэрии Ярославля.

Сроки этих «последующих периодов» никто не называет.

Жильцы новостройки предлагают вариант решения их проблемы, и он бюджету обойдется гораздо дешевле строительства тротуара. Ярославцы просят сделать хотя бы пешеходный переход через шоссе и установить «лежачих полицейских».

- Но вместо тротуара, или хотя бы, пешеходного перехода получаем очередные «отписки». А люди по несколько раз в день рискуют жизнью, перебегая Суздальское шоссе, чтобы попасть на работу или в детский сад, - говорит Алена Лебедева.