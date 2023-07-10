Экстренный вызов: работа серьезная, полезная и ответственная

Диспетчер «Ярэнерго» Иван Мясников на рабочем месте. ФОТО: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Диспетчерский пункт электросетевой компании – это центр принятия решений в электрических сетях. Через скромных специалистов – диспетчеров, проходит огромный объем информации о состоянии оборудования, работах и отключениях. О своем пути в этой профессии и тонкостях работы рассказал старший диспетчер оперативно-технологического управления диспетчерской службы Центра управления сетями филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Иван Мясников.

Ответственный выбор профессии

В 2018 году Иван окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Релейная защита и автоматика» и пришел работать по специальности.

– Во время учебы я много думал о том, какой вижу свою будущую профессию. Хотел, чтобы она была серьезной, ответственной, а самое главное – полезной для людей. Мой друг работал диспетчером в «Яргорэлектросети». От него я узнал об особенностях работы в городских сетях, где преобладают кабельные линии, выше ответственность при организации ликвидации технических нарушений, потому что в городе очень высокая концентрация жителей, социально значимых объектов. Я решил, что хочу быть диспетчером именно в городской сети, – рассказал Иван. – И сменный график, на мой взгляд, намного удобнее обычного.

Все встало на свои места

В апреле 2021 года Иван начал учиться на должность диспетчера. Сначала смущал большой объем информации о ведении оперативных переговоров, производстве переключений, особенностях оборудования и другие тонкости профессии. Но с выходом на смены, признается Иван, «все встало на свои места».

Первая самостоятельная смена прошла спокойно, без аварий. А вот один из первых дней дублирования* выдался насыщенным.

– В начале смены отключились сразу два присоединения на подстанции, которая питает большой жилой район в Ярославле. Рядом со мной был опытный диспетчер. Решения принимали буквально на ходу. Технологическое нарушение быстро и успешно ликвидировали, – вспоминает Иван.

Работа и труд все перетрут

– Диспетчеров отличает ответственность и отзывчивость, терпение и умение сосредоточиться в непростой обстановке, поэтому атмосфера в коллективе дружная. Для меня, как и для многих людей, это очень важный критерий при оценке работы.

Ответственность у диспетчера, и правда, колоссальная. Он непрерывно контролирует работоспособность сети и оборудования, отсутствие перегрузки, уровень напряжения на подстанциях. Параллельно с этим выдает команды на переключения и ремонт оборудования, передает информацию об авариях, пожарах, несчастных случаях в соответствии с регламентами, подразумевающими жесткий контроль времени. Кроме этого диспетчер реагирует и на заявки потребителей и консультирует по вопросам электроснабжения.

– Работа диспетчера очень серьезная, многозадачная, поэтому важно иметь хорошую память, быстро принимать решения.

Недавно молодому специалисту предложили повышение: Иван начал учиться на старшего диспетчера ЦУС и уже отработал три смены в дублировании.

– Если человеку нравится ответственная и интенсивная работа в электроэнергетике, то должность диспетчера ему подойдет. Главное – справиться с объемом информации, получаемой на учебе, а в «бою», плечом к плечу с коллегами-энергетиками, уже будет легче.

* Дублирование – управление энергоустановкой или несение других функций на рабочем месте, исполняемые под наблюдением лица, ответственного за подготовку дублера. Является одним из этапов подготовки по новой должности для диспетчерского персонала, а также обязательной формой работы с указанным персоналом после перерыва в работе.