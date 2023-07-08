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Общество8 июля 2023 6:01

День семьи, любви и верности в Рыбинске: программа праздника

Гостей приглашают в Волжский парк и музей-заповедник
Полина Вачнадзе
Сегодня, 8 июля, в Рыбинске отметят День семьи, любви и верности.

Сегодня, 8 июля, в Рыбинске отметят День семьи, любви и верности.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 8 июля, в Рыбинске отметят День семьи, любви и верности. Праздничные мероприятия, приуроченные ко дню памяти святых Петра и его жены Февронии, пройдут в Волжском парке, музее-заповеднике и Заволжье. В программе – концерты, квесты, спортивные соревнования и пенная дискотека.

Открытие праздника запланировано на 18:00. На балюстраде выступят коллективы ДК «Вымпел». В 21:00 начнется семейный кинопоказ под открытым небом «Мамы против пап».

В Рыбинском музее-заповеднике праздник начнется в 11:00 и продлится до двух часов дня. Здесь пройдет квиз «Папа, Мама, я и мы!». Юные исследователи с помощью родителей найдут ответы в музейных экспозициях. Ребята преодолеют сложный маршрут и познакомятся с известными рыбинскими фамилиями конца 19-начала 20 века.

Интересная развлекательная программа подготовлена для жителей Заволжья. С 11:00 до 14:00 на улице Стаханова будут проходить спортивные эстафеты, прикладные мастер-классы, концерт и пенная дискотека.

Интересный момент: 8 июля пожениться решили 19 рыбинских пар.

Общество: ВОПРОС ДНЯ