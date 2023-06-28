Губернатор Ивановской области сообщил о гибели экипажа самолета Ил-22 24 июня

Трагедия произошла 24 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экипаж самолета Ил-22, который базировался в Ивановской области, погиб при исполнении воинского долга. Трагедия произошла 24 июня. Об этом сообщили в правительстве Ивановской области. Губернатор региона Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным военнослужащих, а также поручил оказать им помощи.

- Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, – с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям, – сказал Станислав Воскресенский.

Напомним, что в ночь на 24 июня произошел вооруженный мятеж Евгения Пригожина в ЧВК «Вагнер». Ситуация держала в напряжении всю страну целый день. Ближе к ночи 24 июня, после долгих переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, ЧВК «Вагнер» развернули свои колонны и ушли.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что летчики погибли, защищая Отечество.

- В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи – летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», – сказал глава государства.

Он также сообщил, что будет сделано все необходимое, чтобы поддержать семьи военнослужащих.