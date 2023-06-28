В Ярославской области пройдет Всероссийский Некрасовский праздник поэзии

В Ярославской области пройдет всероссийский праздник поэзии Фото: Рада Шпилевая

1 июля в Карабихе состоится ежегодный поэтический съезд, посвященный Николаю Некрасову. Он пройдет под слоганом «Все мечты туда летят!»

- Некрасовский праздник поэзии – один из старейших литературных праздников страны. Ежегодно в начале июня имя поэта, его творчество становятся главной темой культурной жизни нашей области, - отметила Марина Михайлова, исполняющая обязанности директора «Карабихи».

Руководитель музейного комплекса "Карабиха" Марина Михайлова рассказала о подробностях мероприятия Фото: Рада Шпилевая

Начнется череда мероприятий по традиции с научно-практической конференции. В ней примет участие больше 40 человек, среди которых, два десятка кандидатов и докторов наук со всей страны. Они поговорят о сохранении и популяризации наследия великого поэта. А 1 июля всех гостей ожидает насыщенная культурно-развлекательная программа. О ней подробнее рассказала координатор праздника Елена Маркина:

- В этот день музей превращается в настоящую творческую лабораторию, где каждый может проявить свои способности и таланты. Там пройдут мастер-классы, уличные представления и концерт. Традиционно там же состоятся литературные фестивали. Мы уделяем внимание как юным поэтам, так и маститым представителям поэтического сообщества.

В Верхнем парке можно будет поучаствовать в играх и конкурсах, а в Нижнем – окунуться в атмосферу усадебного пикника XIX века.

Наталья Хабарина, режиссер праздника, добавила, что темой мероприятия в этом году станет рассмотрение личности Некрасова, как гражданина и патриота, преданного своей большой и малой родине. С этого ракурса будут подаваться все действа, включенные в программу. Подготовке концерта уделили особое внимание. На сцене выступят лучшие коллективы региона, и будут представлены несколько премьерных номеров. Кроме того, гостей ждет сюрприз – на партере установят Некрасовскую оранжерею. Что она из себя представляет, и почему должна удивить посетителей – этот секрет организаторы пока не раскрыли.

Так как фестивали и другие торжества будут направлены на объединение литературных деятелей России и Ярославской области, важную роль в проведении сыграет Союз писателей России. Председатель его регионального отделения Мамед Халилов сообщил о нововведениях и особенностях праздника поэзии в этом году.

Представители союза писателей сообщили, как пройдет литературный фестиваль в этом году Фото: Рада Шпилевая

- В прошлом году наши фестивали получили серьезный резонанс, вышли на всероссийский уровень. Сейчас мы постарались сделать все, чтобы зрителям было не менее интересно. Также для того, чтобы нам было с чем сопоставить свое творчество, мы пригласили двоих иностранных авторов: арабского поэта и профессора турецкого университета. Так что стихи Некрасова в этом году прозвучат не только на русском языке, - рассказал писатель.

Гостями мероприятия станут делегации из различных, даже отдаленных городов России, что позволит расширить сотрудничество в литературных кругах.

Помимо прочего, в 10 часов начнется экскурсия «От памятника к памятнику», которая стартует от Волжской набережной в Ярославле и завершится в Вятском. Там же пройдет показ фильмов, концертная программа с участием Нины Шацкой и многое другое.