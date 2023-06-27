В Костромской области завершили расследование уголовного дела 20-летней давности Фото: СУ СКР по Костромской области

В Костромской области завершили расследование уголовного дела 20-летней давности .

В городе Буй 18 января 2002 года 34-летняя женщина выпивал с приятелями. В какой-то момент между ней и ее 34-летним знакомым завязался конфликт. Во время ссоры местная жительница испинала мужчину сапогами, которые были у нее на ногах. Он получил не меньше 24 ударов. Костромича госпитализировали, но через 10 дней он скончался в больнице от полученных травм.

- Преступление было раскрыто в ходе работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет с участием следователей и криминалистов СУ СК России по Костромской области и оперативных сотрудников регионального УМВД. В результате совместной работы дополнительно были установлены свидетели, которые сообщили ранее неизвестные следствию обстоятельства, указывающие на конкретное лицо, причастное к совершению преступления, на основании чего была проведена переоценка имеющихся по уголовному делу доказательств, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области. - Постановление о привлечении женщины в качестве обвиняемой объявлено лицу, допущенному в качестве законного представителя, в связи с ее смертью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.