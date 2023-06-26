В Ярославле пьяный водитель погубил своего друга

Мужчина в пьяном виде сел за руль и спровоцировал смертельное ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Угличском районе осудили водителя, по вине которого погиб человек. Ранее он уже был судим за вождение в нетрезвом виде.

Два года назад, 1 июля мужчина не справился с управлением и нарушил правила дорожного движения, когда ехал по трассе Углич-Ульянкино. Машина съехала в кювет и перевернулась. В машине вместе с подсудимым были два его друга, один из которых при ДТП получил серьезные травмы.

Нарушитель признался, что в тот день все трое выпили 4 бутылки водки. Когда спиртное закончилось, было решено поехать за добавкой. Они сели в автомобиль впоследствии погибшего мужчины и завели его без ключа, так как жена одного из друзей не хотела хотела помешать их замыслу и забрала ключ. Компания все же осуществила свой план, и поехала по грунтовой дороге в магазин. Пьяный водитель не смог удержать машину, когда ее занесло, и произошло ДТП.

- Ремнями безопасности никто не пристегнулся. На извилистой, грунтовой дороге автомобиль занесло и выбросило в кювет, где он дважды перевернулся и встал на колеса, - сообщили в Ярославском областном суде.

Стоит заметить, что все трое без посторонней помощи выбрались из салона и направились к дому обвиняемого, чтобы еще выпить. Сам же он сказал, что отправится за помощью в Углич. Но подсудимый своего обещания не сдержал, а его товарищи сообщили родителям о произошедшем и вернулись на место ЧП. Там одному из них стало плохо, поскольку он получил множество переломов ребер и повреждений органов. Видимо, переживая за свой автомобиль, он не позаботился о себе. Когда мужчина почувствовал себя нехорошо, он послал друга за помощью, а сам сел ждать возле дороги. На следующее утро его труп был найден возле места ДТП.

Виновник трагедии свою вину признал и получил 5 лет и 3 месяца лишения свободы. Приговор вступил в силу 22 июня.