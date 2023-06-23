В Ярославской области пожарные спасли от огня 13 человек

В Рыбинске пожарные спасли 13 человек ФОТО: пресс-служба МЧС России по Ярославской области

В ночь на 23 июня в Рыбинске случился пожар. На втором этаже дома №8 по улице Желябова загорелась комната. Планировка «коммуналки» располагала к быстрому распространению огня.

На место прибыло 5 единиц техники и 18 человек личного состава МЧС России. К моменту их приезда из окна уже вырывалось пламя, и коридор был сильно задымлен. Некоторые жильцы успели выбежать на улицу. На поиски остальных отправились пожарные. Одно из звеньев наткнулось на лежащих на полу двух женщин, которые не смогли выбраться из-за плотного дыма. Их вынесли на воздух.

- При вскрытии соседних комнат было обнаружено еще двое людей, их также спасали при помощи специальных средств. С 3 этажа люди кричали и просили о помощи, из-за сильного задымления в подъездном коридоре они не могли самостоятельно выйти из квартир. Двоих жителей спасали с помощью трехколенной лестницы. Еще 7 человек с верхнего этажа пожарные вывели в спасательных устройствах, - сообщили подробности в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

По словам спасателей, жильцы были в основном преклонного возраста, и некоторым стало плохо. Сотрудники оказали им первую помощь и передали скорой помощи.

Пожар был полностью ликвидирован к 3 часам ночи. Благодаря оперативной и слаженной работе расчетов, никто не пострадал. Имущество тоже осталось в относительной целости: сгорела только мебель в одной из комнат и закопчены стены коридора.