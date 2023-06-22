Танцевальные баттлы, кавер-группы и игры: как Ярославль отметит День молодежи

В Ярославле отпраздную День молодежи ФОТО: Группа "День молодежи Ярославль" ВКонтакте

25 июня, в воскресенье, в Ярославле состоятся творческие мероприятия, посвященные Дню молодежи. Местом проведения станет Стрелка. Там организуют отдельные зоны, в которых для гостей будут подготовлены тематические мероприятия и активности.

На главной сцене в 11.10 начнется награждение победителей забега «Russia Running», который пройдет за два часа – в 9 часов. В сразу после этого – концертная программа от ярославских коллективов. Ближе к вечеру желающих ждут танцевальные флешмобы и баттлы. В «сражении» формата один на один сможет принять участие человек любого возраста и уровня подготовки. Стиль свободный. В 20.00 выступит кавер-группа «Голивудс», а позже – «PIZZA».

Тем временем в тематическом блоке «Навстречу креативу» можно будет на большом экране посмотреть видеоролики с «Тавриды», научиться танцевать и спеть в караоке. Рядом с фонтаном будут представлены проекты и работы по молодежным конкурсам и фестивалям. С 16.00 до 19.00 пройдет интерактивно-развлекательная программа. В шатре расположатся станции с самыми разными мастер-классами: здесь и скетчинг, и лепка, и флористика, и кастом одежды.

Под лозунгом «Навстречу добру» волонтерские организации организуют игры, обучения и конкурсы, связанные с экологией и добровольческой деятельностью.

Также по записи можно принять участие в мероприятиях раздела «Навстречу знаниям». Нескучные лекции, викторина и тренинги с экспертами будут продолжаться с 12.00 до 19.00. Место – тот же шатер. Рядом с ним обустроят интерактивные площадки и даже пригласят гостей на пикник.

В отдельной спортивной категории найдутся развлечения для самых активных. Здесь можно будет научиться играть в керлинг, улучшить растяжку и попробовать свои силы в ринго, боче, эстафетном беге и фиджитал. Для участия в командных турнирах нужна запись. Вечером в 19.00 начнется награждение победителей.

На стендах различных молодежных проектов будет размещена информация по карьерным возможностям, которые доступны студентам и школьникам уже сейчас. Рядом с ними пройдут игры, беседы и мастер-классы.

На некоторые мероприятия необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно, обратившись в группу «День молодежи» ВКонтакте.