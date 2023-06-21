В правительстве Ярославской области появятся министерства

В структуре правительства Ярославской области будут внесены изменения ФОТО: Правительство Ярославской области

На совещании правительства региона губернатор Михаил Евраев заявил, что с начала осени исполнительные органы будут работать с изменениями. Указ уже подписан. Департаменты лесного хозяйства и охраны окружающей среды и природопользования объединятся в один. Все департаменты при этом станут отдельными министерствами.

Появятся и другие нововведения. В частности, работу начнут ранее не существовавшие службы ветеринарии, занятости и охраны культурного наследия. Все инспекции сохранятся и добавится одна новая – государственная жилищная. Она заменит собой департамент госжилнадзора.

Отдельное внимание глава региона уделил системе оплаты труда. Теперь постоянные выплаты будут фиксированными, а премия – ежемесячной.

- С сотрудников серьезный спрос, а у руководителей большая ответственность, поэтому у всех должны быть нормальные условия работы, – отметил Михаил Евраев.

Размер премии по сравнению с началом года увеличится за счет сокращения количества сотрудников в органах власти Ярославской области.