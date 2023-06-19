Ярославец присваивал недвижимость умерших одиноких людей

Ярославец приговорен к 2 годам лишения свободы за присвоение недвижимости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировский районный суд вынес приговор жителю Ярославля Юрию Пастухову. Он обвинен в приобретении права на чужое имущество мошенническим путем. У подсудимого были соучастники, и вместе они завладели тремя квартирами в городе. Две из них удалось перепродать и выручить 2940000 рублей.

- Решение принято судом в особом порядке при заключении обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. В рамках соглашения подсудимый оказал содействие предварительному следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании их участников, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Как выяснилось, с 2019 по 2021 год группировка действовала по специальной схеме. Один из ее членов, чье дело сейчас рассматривается отдельно, сообщал информацию об умерших собственниках жилья, которые не были похоронены родственниками. После этого от их имени составлялись документы на продажу квартир и передачу в собственность преступников. Первый раз в подлинности документов усомнился сотрудник службы регистрации кадастра. Он вернул бумаги без рассмотрения, и мошенникам не удалось провернуть свой план четвертый раз.

Подсудимый с учетом смягчающих обстоятельств приговорен к 2 годам 3 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Относительно соучастников суд еще не вынес решения.