Ярославский центр реабилитации животных провел неформальную встречу с журналистами

Ярославские журналисты познакомились с сотрудниками и обитателями приюта "Вита" Фото: Рада Шпилевая

В Ярославле прошло неформальное мероприятие для прессы на территории приюта для собак «Вита». Его организатором стал центр реабилитации и адаптации животных «Верность». В формате «без камер» представители разных СМИ региона смогли пообщаться друг с другом и зооволонтерами.

Главной целью корпоратива было осведомить гостей о том, как в нашем городе организовывается помощь животным и рассказать, что может сделать каждый из нас. В ходе квеста все повеселились, получили призы и узнали много нового о своих «братьях меньших».

Настоящей звездой программы стала собака Корса. Когда-то она была бездомной дворнягой, потом попала в приют и там встретила «своего» человека - Александру Гурылеву. Девушка часто навещала собаку в «Вите», гуляла с ней и учила выполнять команды. А потом и вовсе забрала домой. Сейчас Корса – аттестованный канистерапевт. Она приезжает к пожилым людям и детям и по-своему лечит их. Эта собака может найти общий язык с кем угодно. Она мгновенно очаровывает людей своим умом и покладистостью. Это настоящий четвероногий профессионал – она знает около ста команд и с первого раза понимает все, что ей говорят. На корпоративе журналисты пробовали себя в роли кинологов, и Корса слушалась абсолютно каждого.

- Нет никакой разницы: породистая собака или нет. Всех их можно научить, главное – время и регулярность. Все собаки умные и поддаются воспитанию, нужно просто уделять этому внимание, - объяснила Александра.

Корса знает больше ста команд Фото: Рада Шпилевая

Таких как Корса в приюте около 160. У каждой собаки свой характер, но, по словам волонтеров, перевоспитывать получается даже самых агрессивных. В ходе экскурсии администратор «Виты» Игорь Лейбович рассказал о здешних порядках и историях некоторых обитателей. Большинство из них – беспородные дворняги, которые родились на улице или оказались там по воле хозяев. Есть представители разных пород, которых заводчики выбросили или хотели усыпить из-за доставленных неприятностей. Но все они оказались за безопасными стенами приюта, и теперь ждут, когда кто-нибудь заберет их домой.

Один из самых необычных жителей «Виты» - Мишутка. Он поразил всех гостей своим размером. Этот огромный пес на первый взгляд вселяет только страх, но стоит познакомиться с ним поближе – и сразу становится понятно, что он умный и ласковый мальчик. Справиться с ним на прогулке может не каждый: этот рекордсмен превосходит по силе многих людей. Он молодой, энергичный и веселый – в общем, идеальный хвостатый друг для тех, кто любит больших собак.

Администратор приюта Игорь Лейбович с Мишуткой ФОТО: сайт приюта для бездомных животных "Вита"

Жизнь приюта строго организована. Каждый месяц здесь составляется график выгула, есть четкое расписание. Прийти сюда погулять с «хвостиками» можно каждый день до 16 часов.

Помочь волонтерам можно не только так: «Вите» часто нужны рабочие руки, чтобы облагораживать и убирать территорию, а также приветствуется сбор корма и бытовой мелочи – теплые одеяла, матрасы, обогреватели и многое другое.