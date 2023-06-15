Суд взыскал с ярославских предпринимателей 42 миллиона рублей за незаконно проданную землю

Ярославских предпринимателей осудили за нелегальную продажу земли Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Ярославской области установила, что летом 2018 года мэрия города передала 5 с лишним гектаров земли в собственность ООО «Булат» и предпринимателю-риелтору. Участок был предназначен для использования имеющихся на нем построек. Цена составила 15% от его стоимости на тот момент.

Тогда на проданной территории находился нежилой дом в 160 квадратных метров и две трансформаторные подстанции. Они занимали четверть процента ее площади. Стоит отметить, что в Земельном кодексе РФ указано: при передаче земельных участков в собственность для эксплуатации зданий учитывается соответствие площадей объектов недвижимости и земельного участка. Это значит, что оценивается зона застройки, а в данном случае явно не была соразмерна общей площади земли.

По данным прокуратуры, в 2021 году компания «Булат» и ИП продали участок за 100 миллионов рублей «добросовестному приобретателю», в то время как изначально он был куплен в 13 раз дешевле. Цена расположенных там зданий составила 200 тысяч рублей, а все остальное покупатель отдал за землю. Такую оценку смело можно назвать незаконной.

Для того, чтобы требовать вернуть территорию в муниципальную собственность, оснований не было. Зато прокуратура потребовала взыскать с бывших владельцев кадастровую, то есть определенную государством стоимость.

- По результатам проверки заместитель прокурора Ярославской области обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка и взыскании с ООО «Булат» и предпринимателя 42 миллиона рублей в бюджет города Ярославля, - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Арбитражный суд удовлетворил требования. Ответчики пытались оправдаться, доказывая, что площадь и план застройки соответствуют требованиям и цене, но аэрофотосъемка опровергла эти данные. Они подали на апелляцию, но их жалобу оставили без удовлетворения.

Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.