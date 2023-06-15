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Происшествия15 июня 2023 9:15

Суд взыскал с ярославских предпринимателей 42 миллиона рублей за незаконно проданную землю

Собственник нелегально использовал постройки на территории купленного участка
Рада Шпилевая
Ярославских предпринимателей осудили за нелегальную продажу земли

Ярославских предпринимателей осудили за нелегальную продажу земли

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Ярославской области установила, что летом 2018 года мэрия города передала 5 с лишним гектаров земли в собственность ООО «Булат» и предпринимателю-риелтору. Участок был предназначен для использования имеющихся на нем построек. Цена составила 15% от его стоимости на тот момент.

Тогда на проданной территории находился нежилой дом в 160 квадратных метров и две трансформаторные подстанции. Они занимали четверть процента ее площади. Стоит отметить, что в Земельном кодексе РФ указано: при передаче земельных участков в собственность для эксплуатации зданий учитывается соответствие площадей объектов недвижимости и земельного участка. Это значит, что оценивается зона застройки, а в данном случае явно не была соразмерна общей площади земли.

По данным прокуратуры, в 2021 году компания «Булат» и ИП продали участок за 100 миллионов рублей «добросовестному приобретателю», в то время как изначально он был куплен в 13 раз дешевле. Цена расположенных там зданий составила 200 тысяч рублей, а все остальное покупатель отдал за землю. Такую оценку смело можно назвать незаконной.

Для того, чтобы требовать вернуть территорию в муниципальную собственность, оснований не было. Зато прокуратура потребовала взыскать с бывших владельцев кадастровую, то есть определенную государством стоимость.

- По результатам проверки заместитель прокурора Ярославской области обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка и взыскании с ООО «Булат» и предпринимателя 42 миллиона рублей в бюджет города Ярославля, - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Арбитражный суд удовлетворил требования. Ответчики пытались оправдаться, доказывая, что площадь и план застройки соответствуют требованиям и цене, но аэрофотосъемка опровергла эти данные. Они подали на апелляцию, но их жалобу оставили без удовлетворения.

Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.

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