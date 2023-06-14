Под Ярославлем при столкновении фуры и двух легковушек погиб водитель

В Ярославском районе произошло смертельное ДТП ФОТО: читатель КП-Ярославль

14 июня около 9:30 на Юго-западной окружной дороге произошло ДТП. В пресс-службе МВД по Ярославской области сообщили, что столкнулись фура МАЗ, УАЗ и «Лада Гранта». Легковой автомобиль выбросило в кювет.

О подробностях инцидента рассказал сотрудник поисково-спасательного отряда Ярославской области.

- Произошло лобовое столкновение «Лады Гранты» и бетоновоза МАЗ. Водитель легковушки погиб. Пожилая женщина, пассажир этой же машины, оказалась зажата в ней, - рассказывает спасатель.

Сотрудники МЧС вызвали для помощи в деблокировке дежурную смену спасательного отряда. Совместными усилиями женщина была освобождена и передана скорой помощи.

На месте работают медики, полиция и спасатели.